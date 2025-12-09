Die Kooperation zwischen Square Enix und Undertale trägt weitere Früchte

„Huh?! UNDERTALE × SQUARE ENIX?!“ – ja, ihr lest richtig, so Toby Fox in seinem Statement zur Ankündigung. Als die beiden Parteien die Kooperation Ende November vorgestellt haben, begann man mit einem Remix-Album. Später solle weiteres Merchandise folgen.

Jetzt ist „später“ – Square Enix hat zahlreiche weitere Produkte ins Sortiment des hauseigenen Stores aufgenommen. In erster Linie gibt es T-Shirts. Eines zeigt beispielsweise Human und Tonberry, ein weiteres Sans und einen Chocobo.

Darüber hinaus gibt es einen weiteren Soundtrack. „Echoes Beneath“ präsentiert Piano-Arrangements aus Undertale. Zwei weitere Shirts zeigen die Cover der beiden neuen Soundtrack – Undertale Chitei de Chill hatte man bereits Ende November vorgestellt. Alle Produkte sind jetzt im Square Enix Store vorbestellbar. Die beiden CDs findet ihr auch bei Play-Asia* zum Import.

Das neue Piano-Arrangements-Album wird übrigens von Yoko Shimomura produziert, deren Klänge ihr aus unzähligen Spielen kennt, darunter vor allem Super Mario RPG, Kingdom Hearts und Final Fantasy XV. Auch Yuki Kishida, Ryota Kikuchi und Yui Morishita sind beteiligt. Das Album wird von einem Booklet geschmückt, das Liner Notes von Toby Fox und Yoko Shimomura enthält.

Das neue Merchandise:

