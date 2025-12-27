Director von Final Fantasy XVI deutet einen „anderen Ansatz“ für das nächste Projekt an

Die japanische Website 4Gamer hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.

Auch Kazutoyo Maehiro war dabei, der als Creative Director ganz wesentlich an Final Fantasy XVI beteiligt war, auch wenn er in der Öffentlichkeit ein wenig hinter Hiroshi Takai und Producer Naoki Yoshida zurückstand. Auch an Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicle wirkte Maehiro in diesem Jahr mit. Das Spiel wurde bei The Game Awards 2025 ausgezeichnet.

Auf die beiden Veröffentlichungen verweist Maehiro auch in seiner Neujahrsnachricht, dazu auf das Buch LOGOS: The World of Final Fantasy XVI* – das im kommenden Jahr erst im Westen erscheint. „Obwohl das Spiel und das Buch unterschiedliche Ansätze verfolgen, haben für beide alle Kräfte eingesetzt, damit jeder, der sie in die Hand nimmt, zumindest ein wenig das Gefühl bekommt: ‚Spiele machen Spaß, oder?‘“, so Maehiro.

Und weiter: „Das nächste „Etwas“, das wir vorbereiten, wird ebenfalls Content mit einem anderen Ansatz sein. Wir arbeiten hart daran, Ihnen ein neues Spielerlebnis zu bieten, also warten Sie bitte noch ein wenig, bis wir es vorstellen können.“

Das lässt natürlich allerhand Interpretationsspielraum. Von welchem Spiel spricht Maehiro? Ist es ein „Final Fantasy“-Abenteuer? Und … welchen „anderen Ansatz“ meint Maehiro überhaupt? Fakt ist: Die „AAA-Durststrecke“ wird bald ein Ende haben, für das kommende Jahr kann man mit mehreren größeren Ankündigungen seitens Square Enix rechnen.

via Gematsu, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.