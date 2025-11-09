Die „AAA“-Durststrecke hat bald ein Ende, verspricht Square Enix nach diversen Neuauflagen

Vor über einem Jahr hat Square Enix einen „mittelfristigen Plan“ in Gang gesetzt, um das Unternehmen zu reformieren und auf eine möglichst gesunde Zukunft vorzubereiten. Maßnahmen wie der KI-Einsatz bei der Qualitätssicherung dürften umstritten sein, die ausgerufene Multiplattform-Strategie weniger.

Im April 2024 kündigte Square Enix an, bei der Zuweisung von Ressourcen für Videospielprojekte in Zukunft selektiver und fokussierter vorzugehen. Im gleichen Atemzug strich man einige unbekannte Projekte. Und vielleicht habt ihr auch das Gefühl: aktuell gibt es wenig „AAA-Output“ von Square Enix.

Das Gefühl dürfte nicht trügen. Abseits von Final Fantasy VII Rebirth ist der Square-Enix-Kalender gefüllt mit mehr oder weniger aufwendigen Neuauflagen wie Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, den „Dragon Quest“-Remakes oder Bravely Default oder Romancing SaGa 2 sowie eher schmaleren bis mittleren Budgets wie Fantasian Neo Dimension, The Adventures of Elliot oder Visions of Mana. Doch das wird sich ändern.

Wir befinden uns mitten im dreijährigen Plan und an Dragon Quest VII Reimagined, The Adventures of Elliot, Killer Inn sowie die Switch- und Xbox-Versionen von Final Fantasy VII Remake sollen „mehrere groß angelegte Titel“ sowie „mehrere neue Titel und Multiplatform-Titel“ folgen. Nach Abschluss der Umstrukturierungen etwa 2028 soll es dann „beständig“ neue, große Spiele geben.

Das geht aus einer Folie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor, die wir euch unten angefügt haben. Fans dürften hoffen, dass zu diesen großen Spielen bald unter anderem Kingdom Hearts IV und der dritte Teil der Remake-Trilogie gehören. Was meint ihr, welche Marken Square Enix noch angeht?

via Square Enix, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix