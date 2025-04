Das Blackjack-RPG Brave x Junction bietet ein ungewöhnliches Spielkonzept

Spätestens seit Balatro wissen wir: Karten können echt sexy sein. RideonJapan hat jetzt mit Brave x Junction ein neues RPG angekündigt, in dem sich SpielerInnen in rundenbasierten Kämpfen nach Blackjack-Regeln gegen Monster behaupten müssen.

Das ungewöhnliche Spielkonzept kombiniert klassische RPG-Elemente mit dem bekannten Kartenspielprinzip und erscheint für PCs via Steam. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt, aber das Spiel wird gleich von Anfang an auch englische Texte unterstützen.

In Brave x Junction treten SpielerInnen in Eins-gegen-Eins-Kämpfen gegen Monster an, wobei jede Runde auf das Ziel hinausläuft, mit den eigenen Karten möglichst nahe an den Wert 21 zu kommen. Blackjack eben. Wer näher dran ist, greift den Gegner an.

Drei spielbare Charaktere stehen zur Verfügung: ein Kämpfer, ein Dieb und ein Magier. Die Entscheidung, ob man sich auf das Glück verlässt oder strategisch mit Täuschung agiert, liegt bei euch. Die Welt von Brave x Junction ist von klassischen Fantasy-Kreaturen bevölkert, darunter Schleime, Orks und Drachen. Hier findet ihr die Steam-Seite zum Spiel.

Erste Bilder aus dem Spiel:

via Gematsu, Bildmaterial: Brave x Junction, RideonJapan