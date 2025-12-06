Guillaume Broche schreibt den Erfolg von Clair Obscur auch dem Xbox Game Pass zu

Zum Xbox Game Pass gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen, nicht nur unter Videospielfans, sondern auch innerhalb der Branche. Guillaume Broche, Creative Director eines gewissen Clair Obscur: Expedition 33, glaubt jedenfalls: der Xbox Game Pass hat seinem Spiel sehr geholfen.

Wie Xbox jetzt in einem neuen Blogbeitrag mitgeteilt hat, ist Clair Obscur das „größte neue Third-Party-Spiele-Launch im Xbox Game Pass im Jahr 2025“. Diese Auswertung basiere auf den Nutzern, die in den ersten 30 Tagen nach der Veröffentlichung auf Spiele zugegriffen hätten.

Guy Richards, Direktor von ID@Xbox, erklärt, man habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass Sandfall „etwas ganz Besonderes“ erschaffen wolle. Er lobt das Spiel in höchsten Tönen, das er „frisch und unverwechselbar“ nennt. „Wir wussten, dass Xbox-Spieler diese Art von Erlebnis lieben würden.“ Klingt, als wolle Xbox seinen Kuchen am Erfolg abschneiden. Aber Guillaume Broche sieht das anders.

„Dieses Jahr hat alle unsere Erwartungen übertroffen, und das verdanken wir der Leidenschaft und Unterstützung unserer Fans, die das möglich gemacht haben“, so Broche. Die Aufmerksamkeit, die Clair Obscur zum Launch erhielt, schreibt er auch dem Game Pass zu großen Teilen zu. „Von der Ankündigung unseres Spiels im Sommer 2024 bis hin zum Besuch im Studio für das ‚Developer_Direct‘-Video im Januar hat Xbox uns dabei geholfen, unser Spiel bekannt zu machen und viele Spieler zu erreichen.“

Der Game Pass habe dazu geführt, „sodass viele Leute unser Spiel ausprobieren konnten, die das sonst vielleicht nicht getan hätten. Das Genre der rundenbasierten Rollenspiele hat viele Fans, aber manchmal schreckt es Leute ab, die eher Echtzeit-Action-Spiele bevorzugen. Game Pass hat diese Einstiegshürde gesenkt. Sie konnten es einfach ausprobieren und sehen, wie es sich anfühlt. So konnten viele neugierige Spieler das Spiel starten, Lumière und den Anfang des Spiels erkunden und feststellen, dass es hier viel zu entdecken gibt, auch wenn sie das zunächst nicht erwartet hatten.“

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive