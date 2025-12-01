Das brandneue Turok-Abenteuer sehen wir vielleicht schon sehr bald wieder

Wer Dinosaurier mag, hat es nicht leicht. Allen voran, weil sie ausgestorben sind. Aber natürlich auch, weil Capcom die „Dino Crisis“-Serie nicht so würdigt, wie es sich „Dino Crisis“-Fans wünschen. Immerhin, dem alten Dino-Jäger Turok geht es besser.

Nach etlichen Portierungen und Neuauflagen in den letzten Jahren hatte Saber Interactive im Rahmen der The Game Awards 2024 die Arbeit an einem brandneuen Turok-Abenteuer bestätigt. Seitdem herrscht allerdings Funkstille.

Wie MP1ST (via The Gamer) zuerst berichtete, hat ein Sounddesigner von Saber Interactive auf seiner LinkedIn-Seite angegeben, dass Turok: Origins im kommenden Jahr erscheinen wird. Ein konkretes Zeitfenster gibt der Sounddesigner nicht an. Saber Interactive hatte das Spiel zur Ankündigung vor einem Jahr ganz ohne Termin gelassen.

Sollte Turok: Origins im kommenden Jahr erscheinen, dann werden wir es wohl schon sehr bald wiedersehen. Der Marketing-Plan dürfte dann stehen und an den nächsten Trailern dürfte intensiv gearbeiter werden. Vielleicht sehen wir zu The Game Awards 2025 mehr?

In Turok: Origins übernehmen Spielende die Rolle von mächtigen Turok-Kriegern, die gegen Dinosaurier und eine bedrohliche Alien-Invasion kämpfen, welche das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen will. Der Titel soll solo oder mit drei SpielerInnen gespielt werden können.

Das Gameplay kombiniert intensive Kämpfe mit dem Sammeln von DNA gefallener Feinde, um neue Fähigkeiten und Waffen-Upgrades freizuschalten. Schauplätze wie antike Tempel, dichte Dschungel und karge Wüstenschluchten versprechen eine epische Reise voller Überraschungen.

