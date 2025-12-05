Westliche Sammler freuen sich über gleich zwei gute Nachrichten zum aktuellen Kodaka-Game

Seit September ist Shuten Order erhältlich. Wer sich das neue Spiel des Danganronpa-Schöpfers Kazutaka Kodaka physisch kaufen wollte, musste nach Asien ausweichen. Dort gab und gibt es eine englische Handelsversion für Nintendo Switch. Heute gibt es gleich zwei gute Nachrichten.

Erstens wird Spike Chunsoft diese Handelsversion auch im Westen veröffentlichen. Und zweitens gibt es hierzulande sogar eine native „Switch 2“-Version. Und zwar auf Cartridge – nein, keine Game Key Card! Die Veröffentlichung im Westen erfolgt im Frühjahr 2026.

In Nordamerika erfolgt der Vertrieb über PM Studios und in Europa über Reef Entertainment. Eine Vorbestellmöglichkeit im freien Handel wird es sicherlich bald geben. Unseren Test zu Shuten Order könnt ihr hier lesen.

„168 remaining until the end of the world…“ – mit diesem Satz beginnt die Geschichte, die Menschheit steht kurz vor ihrem Untergang. Inmitten von Verzweiflung und Chaos gründet sich die religiöse Organisation Shuten Order, die das Ende der Menschheit herbeisehnt und rasch zu einem eigenen Kleinstaat heranwächst. Doch beim großen Gründungsfestival wird der Anführer der Shuten Order ermordet.

Die US-Boxarts:

Bildmaterial: Shuten Order, Spike Chunsoft, DMM Games, Too Kyo Games, Neilo