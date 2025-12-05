Westliche Sammler freuen sich über gleich zwei gute Nachrichten zum aktuellen Kodaka-Game

Seit September ist Shuten Order erhältlich. Wer sich das neue Spiel des Danganronpa-Schöpfers Kazutaka Kodaka physisch kaufen wollte, musste nach Asien ausweichen. Dort gab und gibt es eine englische Handelsversion für Nintendo Switch. Heute gibt es gleich zwei gute Nachrichten.
Erstens wird Spike Chunsoft diese Handelsversion auch im Westen veröffentlichen. Und zweitens gibt es hierzulande sogar eine native „Switch 2“-Version. Und zwar auf Cartridge – nein, keine Game Key Card! Die Veröffentlichung im Westen erfolgt im Frühjahr 2026.
In Nordamerika erfolgt der Vertrieb über PM Studios und in Europa über Reef Entertainment. Eine Vorbestellmöglichkeit im freien Handel wird es sicherlich bald geben. Unseren Test zu Shuten Order könnt ihr hier lesen.
„168 remaining until the end of the world…“ – mit diesem Satz beginnt die Geschichte, die Menschheit steht kurz vor ihrem Untergang. Inmitten von Verzweiflung und Chaos gründet sich die religiöse Organisation Shuten Order, die das Ende der Menschheit herbeisehnt und rasch zu einem eigenen Kleinstaat heranwächst. Doch beim großen Gründungsfestival wird der Anführer der Shuten Order ermordet.
Die US-Boxarts:
Bildmaterial: Shuten Order, Spike Chunsoft, DMM Games, Too Kyo Games, Neilo
4 Kommentare
..dann werde ich jetzt immer länger warten, selbst wenn ich wie bei so einem nischigen Titel nie mit einer Veröffentlichung, auch noch auf Cartridge für die Switch 2, hier im Westen gerechnet hätte ^^"
Ich habe ja schon deinen Beitrag im Games Ticker gelesen und ich kann da nur sagen, I feel you
Für teuer Geld auf den Import zurückgegriffen (wobei, war eigentlich normaler Vollpreis den das Spiel auch ungefähr kostet) im Glaube, es wird erst recht keinen EU-Release geben. Habe immer irgendwie noch damit gerechnet, dass es in den USA erscheint weil dort halt auch, allerdings über XSEED, The Hundred Line erschienen ist, während Europa komplett leer ausging. Shuten Order würde ich da nochmal nischiger einstufen. Und dann auch noch EU-Release mit Switch 2 Version auf richtiger Cartridge Natürlich knirsche ich da nun mit den Zähnen aber naja, weiß man vorher nicht aber ich werde es da nun auch so handhaben wie du.
Da können sich die großen Publisher von "großen" Titeln echt mal ne Scheibe abschneiden XD
Aber ja, da hängt es ja wieder an der Lesegeschwindigkeit der Cartridge und der Bevorzugung, dass das Spiel direkt von der Festplatte für schnellere Lesegeschwindigkeiten gelesen wird, zusammen.
Oder von den microSD Express-Karten, die auf der PCIe 3.0 NVMe-Schnittstelle basieren, das ja wie SSD-Geschwindigkeit im microSD-Format ist.
Ich finde das sowieso von Anfang an halt völliger Quatsch, was Nintendo da aufgetischt hat und damit dieses ganze Drama erstmal ins Rollen gebracht hat. Wie wir ja nun wissen sind die Switch 2 Module ganz normale Karten und basieren nicht auf dieser SD Express Technologie. Da reicht einfach die Power der Switch 2, um solche Titel auch ganz normal abzuspielen. Hades II ist ja auch ohne Probleme auf Switch 2 Modul erschienen. Die ganzen Nintendo Titel ebenfalls. Es wird hier einzig und allein darum gehen, dass die Publisher eben nur diese eine Größe zur Verfügung haben und man in der Produktion somit Geld spart. Dass so ein Titel wie eben FFVII Remake nicht auf einem Modul umsetzbar ist, weil es so große Module nicht gibt, sowas verstehe ich. Alles andere ist halt PR-Geschwätz, welches man uns aufgetischt hat