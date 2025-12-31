Bandai Namco feiert „Tales of“-Jubiläum mit Anhängern zum Sammeln

Bandai Namco betreibt in Asien unzählige unterschiedliche Gacha-Maschinen. Jetzt kommt eine weitere, die für Fans der „Tales of“-Reihe interessant ist. Bandai Namco hat neue „Tales of“-Jubiläumsartikel angekündigt, welche die Cover von PlayStation-Spielen der Serie in Schlüsselanhänger verwandeln.

Vorerst gibt es sie aber nur online für 300 Yen (etwa 2 US-Dollar) pro Versuch auf Gashapon Online. Die Aktion läuft ab sofort bis zum 25. Januar 2026 verkauft, wobei die Artikel erst Ende Mai 2026 versendet werden. Bandai Namco plant nächstes Jahr, die Schlüsselanhänger auch in physischen Automaten zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt gibt es acht unterschiedliche Mini-Spielehüllen in der „Tales of“-Series-Keychain-Kollektion: zwei PS1-Titel, zwei PS2-JRPGs, zwei PS3-Cover, einen PS4- und einen PS5-Titel. Der Aufbau ist der gleiche wie in früheren Hüllen-Gachas, die Mini-Hüllen sind detailliert auf Vorderseite und Rückseite bedruckt und können geöffnet werden. In der Hülle kommt dann eine winzige Disc zum Vorschein. Alle Cover findet ihr hier.

​Diese Gashapon-Serie feiert nicht nur das 30-jährige Jubiläum der „Tales of“-Reihe, sondern ist natürlich auch für Sammler interessant. Aktuell ist es aber nicht ganz einfach, an die Schlüsselanhänger zu kommen. Fans sollten die Augen offenhalten und beispielsweise Meccha-Japan* checken. Der Importshop ist auf derartige Produkte spezialisiert.

via Siliconera, Timeout, Bildmaterial: Bandai Namco