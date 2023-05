Final Fantasy XVI: Medienbehörde verbietet die Veröffentlichung in Saudi-Arabien

Im kommenden Monat erscheint endlich Final Fantasy XVI – dann können sich die meisten Fans in das Rache-Epos um Clive Rosfield stürzen. Fans aus Saudi-Arabien beißen allerdings in den sauren Apfel.

Wie die Saudi Arabian Public Authority nun nämlich via Twitter bekannt gab, soll eine Veröffentlichung des Titels in Saudi-Arabien nicht stattfinden.

Kein Final Fantasy XVI in Saudi-Arabien

Im entsprechenden Tweet heißt es: „Für Fans des #FinalFantasyXIV-Spiels möchten wir klarstellen, dass es im Königreich nicht veröffentlicht wurde, da der Herausgeber nicht bereit war, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.“

Den kleinen römischen Zahlendreher im Hashtag mal außer Acht gelassen, dürften sich Serien-Fans aus Saudi-Arabien also darauf einstellen müssen, anderweitig an den Titel zu gelangen.

Ein solches Veröffentlichungsverbot feiert hier übrigens nicht Premiere. Im Laufe der Jahre hat Saudi-Arabien einer Vielzahl von Produkten – aus verschiedenen Gründen – einen Riegel vorgeschoben. Zu den Gründen gehören: Gewalt, Glücksspiel, Nacktheit, sexuelle Themen, Drogen- und Alkoholkonsum und mehr. Beliebte Spiele, die in Saudi-Arabien verboten sind, umfassen die „God of War„-Serie, die „Grand Theft Auto„-Serie, The Last of Us Part II und mehr.

Hierzulande müssen wir nicht mehr lang warten, bis Final Fantasy XVI erscheint. Bereits am 22. Juni 2023 ist es so weit. Im Vorfeld lädt Square Enix aber noch zur Pre-Launch-Party; außerdem erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Ein entsprechendes Datum steht noch aus. Wenn ihr euch bereits entschieden habt, findet ihr hier die Vorbestellerboni zu Final Fantasy XVI bei diversen deutschen Händlern.

via Insider Gaming, Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix