Der Hype-Train: Es gibt doch noch News zu Final Fantasy VII Remake in diesem Jahr

Das wird jetzt nicht, was ihr vielleicht denkt. Aber ihr werdet hoffentlich trotzdem gut unterhalten. Der Hype-Train zu Final Fantasy VII Remake ist für dieses Jahr eigentlich abgefahren. Wer auf die Enthüllung des dritten Teils der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII bei The Game Awards gehofft hat, wurde bekanntlich enttäuscht.

Aber wo ein Zug durchgefahren ist, kommt meistens auch noch ein weiterer. Die japanische Eisenbahngesellschaft JR Central hat nämlich heute eine Kollaboration mit Final Fantasy VII Remake Intergrade angekündigt. Die Kampagne umfasst dabei eine Vielzahl von Aktivitäten, die von teilweise komplett neu erstellten „Final Fantasy VII“-Inhalten begleitet werden.

So wird es exklusive Hörspiele in den Shinkansen-Zügen geben, die eine Geschichte von Cloud, Barret, Tifa, Aerith und Sephiroth erzählen. Über eine Geschwindigkeitsmessung beim Besuch der Kampagnenwebsite erhält man Zugang zum Hörspiel, das nur im Tokaido-Shinkansen zu hören sein wird.

Die Geschichte dahinter wurden extra für diese Kampagne erstellt. Cloud hat einen Traum, wobei die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt. Er und seine Freunde jagen dem Erzfeind hinter und kommen durch ein mysteriöses Raum-Zeit-Portal in einer unbekannten, fremden Welt an.

Stempelrallye und Postkarten

Wer sich die Geschichte anhört, kann sich anschließend Schlüsselanhänger abholen, die natürlich thematisch der Kampagne angepasst sind. Wir sehen darauf Cloud, Zack, Aerith und die anderen Charaktere bis hin zu Red XIII in der Kleidung von Zugbegleitern! Seht euch ganz unten ein Artwork aller Charaktere an.

Ein weiteres Hörspiel ist an eine digitale Stempelrallye rund um den Bahnhof Nagoya geknüpft. Wer verschiedene Orte besucht, kann die Geschichte freischalten. Hier gibt es als Belohnung eine illustrierte Postkarte mit den putzigen Zugbegleiter-Charakteren. Selbstredend werden die neuen Chibi-Illustrationen auch für Merchandise genutzt, dazu gehören Tassen, Taschen und Etuis.

Kampagne beginnt am 15. Januar

Director Naoki Hamaguchi teilte die Kollaboration bei Twitter. Anschließend fragte er die Fans, welcher „JR Central“-Charakter ihr Favorit sei. Die Kampagne beginnt am 15. Januar 2026 und dauert dann bis zum 15. April 2026 an. Schauen wir mal, ob der „Hype-Train“ in diesem Zeitraum irgendwo Halt macht und die Tür für den dritten Remake-Teil öffnet.

Derartige Kollaboration sind in Japan, ihr ahnt es, keine Seltenheit. 2023 gab es eine umfangreiche Kampagne zu Momotaro Dentetsu bei JR Central. Dabei war dieses Spiel noch ein bisschen affiner: In Momotaro Dentetsu reisen Spielende unter anderem mit der Bahn über ein Spielbrett und versuchen, Grundstücke zu kaufen. Eine Art Monopoly, wenn man so will. Auch Züge ist das keineswegs beschränkt. Über Pikachu auf Linienbussen wundert sich in Japan gar niemand.

Die Kampagne soll natürlich auch auf die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 hinarbeiten. Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint am 22. Januar 2026 für (Xbox-Konsolen und) Nintendo Switch 2. Für Switch 2 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

via JR Central, Noisy Pixel, Xeznaff, Bildmaterial: JR Central, Square Enix