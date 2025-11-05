Wecker stellen: Pokémon-Legenden: Z-A stellt euch morgen weitere DLC-Inhalte vor

Schon vor der Veröffentlichung von Pokémon-Legenden: Z-A hatte The Pokémon Company einen kostenpflichtigen DLC zum Spiel angekündigt. Die Existenz des DLCs darf nun wirklich keinen überraschen. Den Zeitpunkt der Bekanntgabe fanden einige Fans trotzdem unglücklich.

Der Zusatzinhalt trägt den Titel „Mega-Dimension“ und soll nicht nur neue Outfits für euren Trainer oder eure Trainerin bieten, sondern auch eine komplett neue Story-Erweiterung. Gerüchte zu konkreten Inhalte gibt es dank Dataminern auch schon.

Natürlich soll es neue (alte) Pokémon geben, darunter auch neue Mega-Entwicklungen. 138 rückkehrende Pokémon soll der DLC bieten, dazu 19 neue Mega-Entwicklungen. Wir wollen nicht spoilern und verweisen auf diesen Reddit-Beitrag, den ihr aber natürlich mit Vorsicht genießen solltet. Der Wahrheitsgehalt ist unklar, bis die ersten Pokémon tatsächlich gefangen werden.

The Pokémon Company wird aber auch bald die ersten Hüllen fallen lassen – und zwar sehr bald. Wie The Pokémon Company UK bei Twitter verkündet, will man am morgigen 6. November um 15 Uhr deutscher Zeit neue Details zu „Mega-Dimension“ verraten. Der japanische Account konkretisiert: ein neuer Trailer! Wir werden berichten!

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak