Vor vier Jahren hat man den „CD Projekt Red“-Präsidenten dafür belächelt, aber er hatte recht

Es sei eine „coole Sache“ gewesen, Cyberpunk 2077 nicht zu mögen. Das erklärte Michał Platkow-Gilewski, Vizepräsident für PR und Kommunikation von CD Projekt RED, im Juni 2023. Gut drei Jahre nach dem Launch. Doch man habe durchgezogen. Und schließlich ließ man auch noch Phantom Liberty folgen.

Noch länger ist es her, dass sich Adam Kiciński, Präsident von CD Projekt Red, einer Wirtschaftszeitung in seinem Heimatland Polen zum Interview stellte. Das war im November 2021, etwa ein Jahr nach dem kontroversen Launch des Spiels. Die Erinnerungen waren noch frisch und Kiciński sagte etwas, das damals belächelt wurde, um es mal nett auszudrücken.

Man sei stolz auf jeden Aspekt des Spiels und glaube, dass Cyberpunk 2077 auf lange Sicht als ein sehr gutes Spiel wahrgenommen würde und sich wie andere Titel des Studios über Jahre verkaufen werde. Die lauteren Wortmeldungen dazu von damals könnt ihr euch sicherlich noch vorstellen. Nun, heute würde nicht mehr viele sagen, Cyberpunk 2077 sei ein schlechtes Spiel. Für Aufsehen sorgte zuletzt auch eine gelungene „Switch 2“-Portierung – auf Cartridge.

Und auch mit dem zweiten Teil seiner heute fast auf den Tag genau vier Jahre alten Vorhersage sollte Kiciński Recht behalten. Wie aus dem neuesten Geschäftsbericht von CD Projekt RED hervorgeht, hat Cyberpunk 2077 im zurückliegenden Quartal die Schallmauer von 35 Millionen verkauften Einheiten durchbrochen. Das ist viel und das ist mehr, als The Witcher 3 im Vergleichszeitraum schaffte. Die aktuelle Hexer-Saga brauchte sechs Jahre, um 30 Millionen zu knacken.

Die Umsätze aus dem letzten Quartal schreibt CD Projekt RED vor allem Katalogspielen zu, allen voran Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty. Das Spiel habe sich besser verkauft als im Vergleich zum Vorjahr und der Start bei PlayStation Plus habe zu weiteren Verkäufen von Phantom Liberty geführt. Auch die „Switch 2“-Version findet natürlich Erwähnung.

via VGC, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED