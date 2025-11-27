Kirby Air Riders schnappt sich die deutsche „Switch 2“-Krone, aber Pokémon bleibt Bestseller

Von wegen Fun-Racer. Kirby Air Riders nimmt für sich in Anspruch, ein Fahrzeug-Action-Spiel zu sein. Ist durchaus auch treffender. Ob jeder beim Kauf wusste, was ihn erwartet? Gekauft wurde Kirby Air Riders jedenfalls fleißig.

Kirby Air Riders schnappt sich den Thron der deutschen „Switch 2“-Charts vor Pokémon-Legenden: Z-A. Letzteres musste letzte Woche schon Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung vorbeiziehen lassen. Aber die Taschenmonster haben am Ende die „längeren Beine“ – in den plattformübergreifenden Rankings ist „Z-A“ nämlich wieder Spitzenreiter.

Hades II startet auf Switch 2 übrigens auf Rang 5 durch. In den Switch-Charts geht Pokémon-Legenden: Z-A vor der Super Mario Galaxy Collection ins Ziel. Meistverkauftes PS5- und „Xbox Series“-Spiel bleibt Call of Duty: Black Ops 7. Clair Obscur: Expedition 33 rückt, vermutlich dank guter Angebote im Handel, in den PS5-Charts wieder von Platz 10 auf Platz 2 vor.

