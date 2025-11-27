Einnahmen im Milliardenbereich: PlayStations Multiplattform-Strategie trägt Früchte

Das Thema der Konsolenexklusivität scheint langsam zu schwinden – sowohl Sony als auch Microsoft veröffentlichen ihre Spiele zunehmend auf konkurrierenden Plattformen.

Die Meinungen darüber, wie sich diese Entwicklung auf die Unternehmen und die gesamte Spielebranche auswirken könnte, gehen zwar auseinander, doch für PlayStation war sie bisher ein großer Vorteil.

Sony hat zwar nicht ganz so stark auf Multiplattform-Veröffentlichungen gesetzt wie Xbox, aber PC-Veröffentlichungen sind zu einem wichtigen Bestandteil der Gesamtstrategie geworden. CEO Herman Hulst erklärte, das Unternehmen nutze PC-Portierungen von Spielen wie God of War, um SpielerInnen für die PS5 zu gewinnen, während gleichzeitige Veröffentlichungen von Live-Service-Spielen für PC und PlayStation die Spielerbasis maximieren. Der Erfolg von Titeln wie Helldivers 2 und Horizon Zero Dawn auf dem PC scheint zu bestätigen, dass diese Strategie funktioniert, und aktuelle Verkaufszahlen untermauern dies zusätzlich.

Ein Bericht von Alinea Analytics schätzt, dass Sony durch die Veröffentlichung von PlayStation-Spielen auf Steam Bruttoeinnahmen von über 1,5 Milliarden US-Dollar generiert hat. Nach Abzug der Valve-Gebühren für Spieleverkäufe auf seiner Plattform hat Sony mit seinen PC-Veröffentlichungen einen Gewinn von rund 1,2 Milliarden US-Dollar erzielt.

Helldivers 2 führt die Liste der erfolgreichsten PlayStation-Titel auf Steam an und generierte beeindruckende 400 Millionen US-Dollar Umsatz. Das ist wenig überraschend, verkaufte sich der Titel innerhalb von nur zwölf Wochen über zwölf Millionen Mal auf PS5 und PC und ist damit Sonys bisher meistverkaufter Titel. Interessanterweise sind Sonys weitere meistverkaufte Spiele auf Steam keine Live-Service-Titel. Horizon Zero Dawn, God of War, Days Gone und Spider-Man komplettieren die aktuellen Top-Fünf.