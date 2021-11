CD Projekt RED glaubt, dass Cyberpunk 2077 „auf lange Sicht als sehr gutes Spiel“ gesehen wird

Adam Kiciński, Präsident von CD Projekt RED, glaubt, dass Cyberpunk 2077 irgendwann mal als ein sehr gutes Spiel betrachtet werden würde. Die Technik schreitet voran und die Probleme würde man beheben.

In einem Interview mit der polnischen Wirtschaftszeitung Rzeczpospolita (via VGC) argumentierte Kiciński, dass die erzeugte Marke eine derartige Bekanntheit habe, dass man das Spiel trotz seines steinigen Starts eines Tages als Erfolg ansehen wird.

„Cyberpunk 2077 ist das größte, ehrgeizigste und definitiv das komplizierteste Projekt in unserer 27-jährigen Geschichte“, so Kiciński. „Bei nahezu jedem Aspekt haben wir versucht, einen Schritt weiterzugehen, genau wie bei jedem Witcher-Spiel, das wir veröffentlicht haben.“

„Stolz auf viele Aspekte des Spiels“

Die Veröffentlichung eines neuen Spiels in einem neuen Franchise bringe große Herausforderungen und Risiken mit sich, insbesondere wenn das Konzept so komplex sei. Man habe eine riesige, futuristische Stadt zum Leben erweckt, in der sich eine nicht-lineare Geschichte abspielt.

„Wir sind stolz auf viele Aspekte des Spiels, aber wir wissen auch, dass nicht alles so gelaufen ist, wie wir es wollten. Trotzdem ist die Markenbekanntheit, die wir um Cyberpunk aufgebaut haben, enorm und das Spieluniversum, seine Charaktere und Details haben Fans auf der ganzen Welt“, glaubt Kiciński.

„Wir glauben, dass Cyberpunk 2077 auf lange Sicht als ein sehr gutes Spiel wahrgenommen wird und sich wie unsere anderen Titel über Jahre verkaufen wird – zumal die Hardware mit der Zeit immer leistungsfähiger wird und wir das Spiel verbessern“, erklärt Kiciński.

„Ursprüngliche Veröffentlichung hat viel gelehrt“

Man arbeite ständig an Updates und inzwischen auch an einer Version für die neueste Konsolengeneration. „Natürlich hat uns die ursprüngliche Veröffentlichung viel gelehrt“, so Kiciński. „Es hat uns einen Kick gegeben und uns motiviert, Veränderungen vorzunehmen, die uns in Zukunft besser machen.“

Tatsächlich hat Cyberpunk 2077 in diesem Jahr die Chance auf gleich zwei renommierte The Game Awards. Das Spiel ist in zwei Kategorien nominiert. Kürzlich hatte CD Projekt RED verkündet, dass sich die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 auf das kommende Jahr verschiebt.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED