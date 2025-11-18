Das neue „Hyrule Warriors“ ist hierzulande das erfolgreichste Spiel der Woche

Wir sind euch den Blick auf die deutsche Verkaufswoche vom 3. bis zum 9. November 2025 noch schuldig, in der unter anderem Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung erschienen ist. Das neue Musou, im Westen wir das Genre inzwischen treffend oft „1 vs. 1000“ genannt, kämpft sich an die Spitze.

In der Launchwoche winkt am Ende sogar Platz eins des plattformübergreifenden Rankings. Die Führung in der „Switch 2“-Hitliste ist damit obligatorisch. Die Silbermedaille holt jeweils Pokémon-Legenden: Z-A. Die deutschen Verkaufscharts starten also mit viel „Nintendo“ in den November und damit ins Weihnachtsgeschäft.

In den „Switch 1“-Rankings verteidigt Pokémon-Legenden: Z-A die Krone vor der Super Mario Galaxy Collection. Auf PS5 behält EA Sports FC 26 die Oberhand, ebenso wie in der PS4-Rangliste. Beliebtestes „Xbox Series“-Game im deutschen Handel bleibt Battlefield 6, das in den PS5-Charts auf Platz zwei landet.

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Nintendo, Koei Tecmo, AAA Games Studio