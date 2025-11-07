Square Enix entlässt noch mehr Mitarbeitende in den USA und Europa nach „Strukturreform“

Im Mai 2024 berichteten wir über Square Enix‘ frisch angekündigten mittelfristigen Plan zu Umstrukturierungen. Damit ging damals auch eine unbekannte Anzahl von Entlassungen einher. Das betraf den Berichten zufolge vor allem Verlagswesen, IT und die Collective-Abteilung.

Wie VGC berichtet, knüpft Square Enix jetzt leider an diesen Entlassungen mit einer weiteren Welle an. Auch diesmal sollen die Niederlassungen in den USA und Europa betroffen sein, und zwar „nahezu alle Bereich“ des westlichen Geschäfts.

Erste Nachrichten von Betroffenen in den sozialen Medien lassen vermuten, dass vor allem der Marketing- und Community-Bereich betroffen ist. Laut einer Nachricht von Präsident Takashi Kiryu, aus der VGC zitiert, soll die „Strukturreform im Ausland“ zu einem „schlankeren und agileren Geschäft“ führen.

Während der Konferenz wurden keine Zahlen genannt, aber VGC berichtet von fast 140 Mitarbeitenden, welche allein im Londoner Büro „gefährdet“ seien. Neben dem Marketing-Bereich sollen demnach auch Mitarbeitende aus Verlagswesen, Vertrieb und Qualitätssicherung betroffen sein.

Gestern erst wurde mittels des aktuellen Geschäftsberichts bekannt, dass Square Enix relativ kurzfristig rund 70 Prozent des Arbeitsbereichs Qualitätssicherung und Debugging mit generativer KI bewältigen will.

Bildmaterial: Square Enix