Folge der Umstrukturierung: Square Enix kündigt Entlassungen in Europa und den USA an

Erst gestern berichteten wir über Square Enix‘ frisch angekündigten mittelfristigen Umstrukturierungsplan.

Mit dieser Umstrukturierung werden nun aber auch eine unbestätigte Anzahl von Entlassungen einhergehen, wie das Unternehmen den Mitarbeitenden in einer internen Besprechung mitteilte – VGC berichtet.

Den Anwesenden zufolge habe „Square Enix“-Präsident Takashi Kiryu erklärt, dass sowohl die amerikanische als auch die europäische Niederlassung des Unternehmens von Entlassungen betroffen sein würden, die im Laufe des nächsten Monats erfolgen.

Das Ausmaß der Entlassungen wurde nicht bekannt gegeben, den Mitarbeitenden wurde jedoch mitgeteilt, dass vor allem Mitarbeitende im Verlagswesen, in der IT und in der Collective-Indie-Games-Abteilung betroffen sein werden.

Die Betroffenen werden diese Woche informiert, so heiße es in der Mitteilung. Im Vereinigten Königreich beginnen die Mitarbeitenden gemäß den örtlichen Arbeitsgesetzen eine einmonatige Beratungsphase, während in den USA ansässige Mitarbeitende ihre Stelle noch vor Juni räumen könnten.

Die Nachricht reiht sich in den anhaltenden Trend um Massenentlassungen in der Spielebranche. Erst kürzlich schockierte Microsoft mit der unerwarteten Schließung diverser (renommierter) Studios.

via VGC, Bildmaterial: Square Enix