Es gibt weit mehr als doppelt so viele Nintendo Accounts wie verkaufte Switch-Konsolen

Wie Nintendo im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts mitgeteilt hat, gibt es weltweit 400 Millionen registrierte Nintendo Accounts. Das ist interessant, weil es weltweit „nur“ etwa 164,3 Millionen verkaufte Geräte der Switch-Familie. Die Switch war 2017 die erste Nintendo-Hardware, die das neue Account-System von Nintendo erforderlich machte.

Es gibt also weit mehr als doppelt so viele Nintendo Accounts wie verkaufte Geräte der Switch-Familie. Das Ziel mit dem „Nintendo Account“ ist es, mit dessen Hilfe eine langfristige Beziehung zu Endverbrauchern aufzubauen. Endverbraucher sind „erreichbar“ – und zwar auch abseits von Nintendo-Konsolen.

Ein Ziel, das Nintendo unter anderem auch mit Themenparks, Mobile-Apps und Kinofilmen zu erreichen versucht. Offensichtlich mit Erfolg – jedenfalls lassen die genannten Zahlen darauf schließen. Vielmehr Endverbraucher haben sich einen Nintendo Account angelegt, als es verkaufte Konsolen gibt. Nintendo nennt den Nintendo Account die „Grundlage für die Pflege dieser langfristigen Beziehungen“ und eine „Brücke zwischen Nintendo und unseren Kunden“ – sie ist gebaut.

Natürlich dürfte es auch Einzelpersonen mit mehreren Accounts geben, aber das ist wohl gemessen an den 400 Millionen Nintendo Accounts die Ausnahme. Stattdessen versucht Nintendo bei jeder noch so kleinen Gelegenheit, den Wert des Nintendo Accounts zu betonen. In den nächsten Tagen gibt es beispielsweise „ein kleines Geschenk“ und 100 Platin-Punkte, wenn ihr mit einem Nintendo Account bei der Weihnachtstour 2025 vorbeischaut.

Diesen Zahlen gegenüber stehen 128 Millionen jährlich spielende Nutzer sowie etwa 34 Millionen zahlende Kunden via Nintendo Switch Online. Besonders bei letzterer Zahl scheint noch Luft nach oben.

