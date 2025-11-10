Sie sind doch „nur“ Freunde – sagt jedenfalls eine Lokalisierung des neuen „Hyrule Warriors“

In welcher Beziehung stehen eigentlich Link und Zelda? Diese Frage beschäftigt Fans nun schon seit Jahrzehnten – und spätestens seit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist das Thema wieder ganz oben auf der Liste der Fan-Diskussionen.

Denn mal ehrlich: Wer die letzten beiden Spiele gespielt hat, hat doch auch das Gefühl, dass da zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft ist, oder? Die beiden teilen sich immerhin ein gemeinsames Haus in Hateno, das wir noch in Breath of the Wild mühsam zusammengezimmert haben – inklusive Doppelbett.

Doch laut Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung sollen Zelda und Link angeblich „nur Freunde“ sein. Das geht jedenfalls aus der englischen Lokalisierung des Spiels hervor. Die japanische Fassung ist da nicht so eindeutig.

Freunde, aber mit Doppelbett?

Im Chronik der Versiegelung erwähnt Zelda, sie habe den Schwertkampf „von einem Ritter und Freund“ gelernt – und natürlich ist klar, dass sie damit Link meint. In der japanischen Originalfassung fehlt diese kleine, aber entscheidende Ergänzung jedoch komplett. Dort ist einfach nur von einem Ritter an ihrer Seite die Rede. Das lässt den Fans nun freie Hand für Interpretationen – während die englische Version die Tür zur Romanze kurzerhand wieder zuschlägt.

Aonuma hält sich bedeckt

Bereits im Jahr 2023 wurde Serienproduzent Eiji Aonuma zu genau diesem Thema befragt. Seine Antwort war wie üblich kryptisch und wenig zufriedenstellend. Den Artikel dazu könnt ihr hier lesen. Wir werden es also wahrscheinlich nie ganz genau erfahren. Und vielleicht ist das ja auch ganz gut so – schließlich lebt Zelda auch ein bisschen von dieser geheimnisvollen Spannung zwischen Held und Prinzessin.

Wenn es um mögliche romantische Beziehungen ging, standen zuletzt Mario und Peach im Mittelpunkt. Hier ist unser Artikel dazu. Wie seht ihr das – sind Link und Zelda für euch nur Freunde, oder läuft da doch mehr? Und wie steht ihr zu Nintendos vorsichtiger Übersetzungspolitik?

via The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo