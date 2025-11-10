Sie sind doch „nur“ Freunde – sagt jedenfalls eine Lokalisierung des neuen „Hyrule Warriors“

In welcher Beziehung stehen eigentlich Link und Zelda? Diese Frage beschäftigt Fans nun schon seit Jahrzehnten – und spätestens seit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist das Thema wieder ganz oben auf der Liste der Fan-Diskussionen.
Denn mal ehrlich: Wer die letzten beiden Spiele gespielt hat, hat doch auch das Gefühl, dass da zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft ist, oder? Die beiden teilen sich immerhin ein gemeinsames Haus in Hateno, das wir noch in Breath of the Wild mühsam zusammengezimmert haben – inklusive Doppelbett.
Doch laut Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung sollen Zelda und Link angeblich „nur Freunde“ sein. Das geht jedenfalls aus der englischen Lokalisierung des Spiels hervor. Die japanische Fassung ist da nicht so eindeutig.
Freunde, aber mit Doppelbett?
Im Chronik der Versiegelung erwähnt Zelda, sie habe den Schwertkampf „von einem Ritter und Freund“ gelernt – und natürlich ist klar, dass sie damit Link meint. In der japanischen Originalfassung fehlt diese kleine, aber entscheidende Ergänzung jedoch komplett. Dort ist einfach nur von einem Ritter an ihrer Seite die Rede. Das lässt den Fans nun freie Hand für Interpretationen – während die englische Version die Tür zur Romanze kurzerhand wieder zuschlägt.
Aonuma hält sich bedeckt
Bereits im Jahr 2023 wurde Serienproduzent Eiji Aonuma zu genau diesem Thema befragt. Seine Antwort war wie üblich kryptisch und wenig zufriedenstellend. Den Artikel dazu könnt ihr hier lesen. Wir werden es also wahrscheinlich nie ganz genau erfahren. Und vielleicht ist das ja auch ganz gut so – schließlich lebt Zelda auch ein bisschen von dieser geheimnisvollen Spannung zwischen Held und Prinzessin.
Wenn es um mögliche romantische Beziehungen ging, standen zuletzt Mario und Peach im Mittelpunkt. Hier ist unser Artikel dazu. Wie seht ihr das – sind Link und Zelda für euch nur Freunde, oder läuft da doch mehr? Und wie steht ihr zu Nintendos vorsichtiger Übersetzungspolitik?
Ich sehe in diesem Link-Zelda-Ganondorf-Zyklus Link zusammen mit Mipha. 😭 DIe gehören einfach zusammen.
Da wird es auch niemals eine klare Antwort. Auch die englische Übersetzung ist keine klare Antwort. Zu einer wirklich guten Partnerschaft gehört eine starke Freundschaft immerhin auch, zumal es auch als Redewendung genutzt werden kann^^
Aber klar, dass Leute sich drauf stürzen um wieder irgendwas hineinzuinterpretieren xD Dafür machte sich die Zelda-Reihe schon immer gut, wie man an den zig Fan Theorien immer sieht, was aber auch wiederum den Reiz mitunter ausmacht an der Reihe^^
Ich denke auch eher, dass es ziemlich von Epoche variiert. Es gibt Spiele, wie z.B. Skyward Sword, wo die Zwei viel stärkere Gefühle zueinander haben, weshalb der Gänsekopp ja auch so eifersüchtig ist xD, als jetzt in einen Link to the Past oder Twilight Princess, wo sie erst noch Fremde sind.
Bei Breath of the Wild war die Darstellung dagegen wirklich eher wie sehr enge Freunde.
Letzten Endes spielt das aber eh keine Rolle. Im nächsten Ableger wirds vielleicht eh wieder anders. Interessant wird eher, wie man ihre Beziehung im Film darstellen wird, wo ich noch immer nicht glaube, dass der wirklich gut wird aber mal abwarten xD
Lustig wenn am Ende rauskommen würde, dass Link und Ganondorf insgeheim ein paar wären Ich würde alles daran lieben haha
Da Link und Zelda, die vor Spirits Tracks lebten ( Neu ) Hyrule gegründet haben, dürften sie auch dem fröhlichen Reitsport nachgegangen sein.
Wir wissen wiebesbin der Realität aussehen würde. Aber es ist halt nicht die Realität 🙂
Musste jetzt mal gut lachen. Das kam so unverhofft irgendwie. xD
Zum Thema selber. Da wird es auch nie eine eindeutige Aussage zu geben oder mehr als nur Freundschaft in den spielen dargestellt.
Genau so wie Mario und Peach nur "gute Freunde" sind so sind Link und Zelda es auch. In manchen Spielen mal mehr mal weniger.