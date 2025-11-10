Das nächste „Resident Evil“ erscheint noch im November, aber Fans müssen sich umgewöhnen

„Resident Evil“-Fans müssen nicht bis Februar warten, um den nächsten Serienableger zu spielen. Resident Evil Survival Unit erscheint nämlich noch im November. Aniplex hat heute den weltweiten Veröffentlichungstermin zum neuen Ableger enthüllt.

Das Strategiespiel erscheint demnach am 18. November in 151 Regionen und Ländern. „Resident Evil“-Fans müssen sich dabei nicht nur spielerisch umgewöhnen. Auch die Plattform dürfte für viele Serienfans ungewohnt sein: Mobilgeräte.

Die meisten Fans der klassischen „Resident Evil“-Spiele dürften nach diesen Voraussetzungen eher abgeneigt sein, aber irgendwo müssen sie herkommen, die über zwei Millionen Vorabregistrierungen – und damit Interessierten. Die dürfen sich noch einmal den Cinematic-Trailer zu Gemüte führen, den wir angefügt haben.

Das erwartet euch

Im Zentrum des Spiels steht der Aufbau und die Verwaltung einer eigenen Basis in Form eines aufwendig gestalteten Herrenhauses. Dieses dient nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als Dreh- und Angelpunkt für Missionen und Interaktionen mit Charakteren. SpielerInnen können dort Gegenstände kaufen, Missionen vorbereiten und strategische Entscheidungen treffen.

Was das alles mit Final Fantasy zu tun hat, lest ihr hier. Resident Evil Survival Unit wird Free-to-play sein und In-App-Käufe bieten. Mit dem offiziellen Twitter-Account zum Spiel bleibt ihr auf dem Laufenden. Ein Gameplay-Video zum Spiel findet ihr hier.

Der Cinematic-Trailer:

Bildmaterial: Resident Evil: Survival Unit, Capcom, Aniplex, JOYCITY