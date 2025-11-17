Xbox stellt Third-Party-Games am Donnerstag in einer neuen Partner Preview vor

Xbox hat heute eine Xbox Partner Preview für den 20. November angekündigt. Bei der Show, die am Donnerstag um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt, dürft ihr euch auf Neuigkeiten von „großartigen Third-Party-Partnern“ freuen.
Xbox nennt konkret kommende Spiele von „Partnern wie IO Interactive, Tencent und THQ Nordic“ – darüber hinaus gibt es „ein paar brandneue Enthüllungen und Game-Pass-Ankündigungen“. 007 First Light, Tides of Annihilation, Reanimal und mehr werden zum Line-up gehören.
Alle vorgestellten Spiele „sind ‚Xbox Play Anywhere‘-kompatibel: Das bedeutet, dass du jedes einzelne davon mit nur einer Kopie des Spiels auf Konsole, PC und unterstützten Handheld-Spielgeräten genießen kannst.“ Ihr wisst ja, alles ist eine Xbox, und so. Ihr könnt die Show bei Youtube verfolgen.
„Wir freuen uns auch, bekannt zu geben, dass Jennifer English, die die Protagonistin Gwendolyn aus Tides of Annihilation spielt, unsere Moderatorin für die Show ist“, heißt es im Xbox Blog, wo ihr einige weitere Details erfahrt.
Bildmaterial: Xbox
2 Kommentare
Schön, bin ich mal gespannt. Ich besitze zwar keine Xbox und habe auch noch nie eine besessen, aber die Xbox Shows sind eigentlich immer ganz gut und das meiste ist ja eh Multiplattform.
Und gerade bei einer Third-Party-Show ist die Chance natürlich umso höher, viele Multiplattfom-Titel zu erhalten.
Ich freu mich drauf. Mit Tides of Annihilation und Reanimal sind ja schon zwei für mich interessante Titel dabei. Gerade zu Ersterem würde ich gerne noch mehr Gameplay sehen und eventuell auch ein Release Date. Könnte mein Stellar Blade / Lost Soul Aside für 2025 werden!
Reanimal dürfte gerne seine Demo auf PS5 bringen.
Und Tides of Annihilation zeigt ja, dass nicht NUR Spiele der drei genannten Publisher gezeigt werden, es könnte also alles dabei sein.
Vielleicht auch ein Relase Date zu Phantom Blade Zero? Wollten sie ja noch 2025 zeigen und viel Zeit dafür ist ja nicht mehr.