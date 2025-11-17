Xbox stellt Third-Party-Games am Donnerstag in einer neuen Partner Preview vor

Xbox hat heute eine Xbox Partner Preview für den 20. November angekündigt. Bei der Show, die am Donnerstag um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt, dürft ihr euch auf Neuigkeiten von „großartigen Third-Party-Partnern“ freuen.

Xbox nennt konkret kommende Spiele von „Partnern wie IO Interactive, Tencent und THQ Nordic“ – darüber hinaus gibt es „ein paar brandneue Enthüllungen und Game-Pass-Ankündigungen“. 007 First Light, Tides of Annihilation, Reanimal und mehr werden zum Line-up gehören.

Alle vorgestellten Spiele „sind ‚Xbox Play Anywhere‘-kompatibel: Das bedeutet, dass du jedes einzelne davon mit nur einer Kopie des Spiels auf Konsole, PC und unterstützten Handheld-Spielgeräten genießen kannst.“ Ihr wisst ja, alles ist eine Xbox, und so. Ihr könnt die Show bei Youtube verfolgen.

„Wir freuen uns auch, bekannt zu geben, dass Jennifer English, die die Protagonistin Gwendolyn aus Tides of Annihilation spielt, unsere Moderatorin für die Show ist“, heißt es im Xbox Blog, wo ihr einige weitere Details erfahrt.

