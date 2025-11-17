„Corpse Party“-Sammlung verstößt gegen Richtlinien und erscheint nicht im Westen

XSEED Games hat die geplante westliche Veröffentlichung von Corpse Party Tetralogy Pack für Nintendo Switch offiziell gecancelt. Nach der Veröffentlichung der Sammlung in Japan und der kurz darauffolgenden Ankündigung für den Westen ist das Tetralogy Pack im Westen also gestrichen.

In einem Statement von Publisher XSEED Games heißt es, dass Inhalte mehrerer Spiele aus der Sammlung „die aktuellen Plattformrichtlinien“ nicht einhalten könnten. Sowohl die physische, als auch die digitale Veröffentlichung wurde gestrichen.

Die Anthologie vereint die modernisierte Version von Corpse Party von 2021, das Sequel Book of Shadows sowie die Konsolendebüts von Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash und Blood Drive in einem Paket – inklusive japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln. Das gilt immer noch, denn in genau dieser Fassung ist das Tetralogy Pack in Japan erschienen. Auch der Kauf im japanischen Nintendo eShop bliebe euch.

„Obwohl wir bereits zuvor Titel der Corpse Party-Reihe auf Konsolenplattformen und in digitalen Stores im Westen veröffentlicht haben, wurden wir darüber informiert, dass die Inhalte mehrerer Spiele im Tetralogy Pack nicht den aktuellen Plattformrichtlinien entsprechen. Daher können wir diese Spiele nicht wie geplant veröffentlichen“, so XSEED Games.

„Wir arbeiten weiterhin mit unseren Partnern bei MAGES. zusammen, um Corpse Party II: Darkness Distortion im Westen zu veröffentlichen, und werden weitere Details zur Veröffentlichung bekannt geben, sobald wir können“, vertröstet man die Fans.

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: Corpse Party Tetralogy Pack, XSEED Games, MAGES, Team GrisGris