Resident Evil 7: biohazard stellt einen fast schon kuriosen Meilenstein nach acht Jahren auf

Spiele mit Longseller-Qualitäten helfen über das ein oder andere vielleicht mittelmäßige Geschäftsjahr. Nintendo ist quasi Longseller-Experte, auch wenn die mittelmäßigen Geschäftsjahre hier schon eine Weile auf sich warten lassen.

Auch Capcom hat aber viele Spiele mit Longseller-Qualitäten im Angebot. Im vergangenen, ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres stellte man beispielsweise einen Rekord an Katalogverkäufen auf. Daran hat auch Resident Evil 7: Biohazard einen Anteil – und was für einen!

Während Fans bereits gespannt auf die Veröffentlichung von Resident Evil Requiem warten, bleibt Resident Evil 7: biohazard auch acht Jahre nach seinem Launch ein Verkaufserfolg. Jetzt stellte das Spiel einen fast schon kuriosen Meilenstein auf.

Das achte Jahr in Folge konnte sich Resident Evil 7: biohazard über eine Million Mal jährlich verkaufen. Das dürften ansonsten nur Spiele wie Minecraft, Grand Theft Auto V und sicherlich Mario Kart 8 Deluxe schaffen. Habt ihr diese Qualitäten Resident Evil 7: biohazard zugetraut?

Bis zum 30. September 2025 sind es damit insgesamt 15.936.000 Einheiten, die Capcom von Resident Evil 7: biohazard absetzen konnte. Das Spiel belegt damit Franchise-intern den zweiten Platz hinter dem Remake von Resident Evil 2 aus dem Jahr 2019. In den zurückliegenden sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurden bereits 1,14 Millionen von Resident Evil 7: biohazard verkauft, vielleicht auch in Vorfreude auf Requiem.

Resident Evil 7: biohazard ist so etwas wie der Wendepunkt der Reihe, nicht nur in Sachen der Verkaufszahlen. Der neue Protagonist in der Wechsel zur Ego-Perspektive haben Anlaufzeit gebraucht, doch gute Kritiken sowie die breite Verfügbarkeit über alle Plattformen hinweg dürften zum Erfolg beigetragen haben. Apropos: Gemeinsam mit Resident Evil Requiem erscheint Resident Evil 7: biohazard am 27. Februar 2026 auch für Nintendo Switch 2.

via Automaton Media, Bildmaterial: Resident Evil 7: biohazard, Capcom