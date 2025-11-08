Zwei „Dragon Quest“-Spiele laufen nur halb so gut und Katamari überrollt Ninja Gaiden

Wir blicken zurück auf die letzten beiden japanischen Verkaufswochen. Ja, schon wieder sind zwei Wochen um. In der Woche vom 20. bis zum 26. Oktober 2025 war durchaus viel los, vor allem dank Pokémon-Legenden: Z-A. Das Spiel und dessen Zahlen haben wir in Einzelbeiträgen ausführlich begleitet.

In der genannten Verkaufswoche konnte sich „Z-A“ auf Switch weitere 195.849 Mal und auf Switch 2 weitere 71.991 Mal verkaufen. 267.840 Einheiten also in der zweiten Verkaufswoche. Das kann man getrost als „stark“ bezeichnen.

Bester Neueinsteiger der Woche vom 20. bis zum 26. Oktober 2025 in Japan war Once Upon a Katamari. Das auch von uns hochgelobte Katamari-Comeback kommt kumuliert auf fast 22.000 Einheiten. Ninja Gaiden 4 geht, vielleicht etwas überraschend, mit nur 11.973 Einheiten auf PS5 baden. Die Top 30 der Woche findet ihr bei Gematsu.

Die Woche vom 27. Oktober bis zum 2. November 2025 war noch eine Ecke spannender. Mit Dragon Quest I & II HD-2D Remake und Tales of Xillia Remastered legten zwei JRPG-Klassiker einen Neustart hin. Der von Dragon Quest war erwartungsgemäß weitaus stärker.

Über 413.000 Einheiten wurden kumuliert über Switch, Switch 2 und PS5 allein physisch abgesetzt. Dragon Quest III HD-2D Remake erschien letztes Jahr allerdings mit 821.770 Einheiten zum Launch, wie Game Data Library weiß. Es ist trotzdem der achtstärkste PS5-Launch in Japan und der viertstärkste „Switch 2“-Launch hinter Mario Kart World, Pokémon und Donkey Kong. Da guckt Tales of Xillia Remastered mit 17.500 Einheiten nur hinterher.

Die aktuellen Top 10:

[NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (10/30/25) – 232.250 (New) [PS5] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (10/30/25) – 96.812 (New) [SW2] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (10/30/25) – 84.456 (New) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 82.182 (1.150.583) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 50.845 (2.017.414) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 35.926 (720.822) [NSW] Tales of Xillia Remastered (Bamco, 10/30/25) – 10.370 (New) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 8.227 (362.762) [PS5] Tales of Xillia Remastered (Bamco, 10/30/25) – 7.290 (New) [NSW] Earthion (SUPERDELUXE GAMES, 10/30/25) – 5.689 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 83.825 (2.551.846) Switch OLED – 16.539 (9.278.380) Switch Lite – 7.581 (6.709.574) PlayStation 5 – 4.265 (5.841.583) Switch – 2.588 (20.163.260) PS5 Pro – 2.535 (264.092) PS5 Digital – 737 (1.023.529) Xbox X Digital – 183 (23.363) Xbox Series X – 72 (323.116) Xbox Series S – 54 (339.971) PlayStation 4 – 18 (7.930.030)

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix, Artdink