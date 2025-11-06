Pokémon-Legenden: Z-A erhält Update 1.0.2 mit Ranked-Balancing und Bugfixes

Nintendo und The Pokémon Company haben das Update 1.0.2 für Pokémon-Legenden: Z-A veröffentlicht – sowohl für die Switch als auch für die Switch 2. Ein riesiger Patch ist es zwar nicht, aber immerhin sorgt er für ein paar Verbesserungen und behebt einige nervige Fehler, die Spielende seit dem Launch begleitet haben.

Einige der Fixes betreffen unter anderem Probleme mit vollen Pokémon-Boxen, nicht abschließbare Nebenmissionen sowie Bugs bei Trainerkämpfen, bei denen das Spiel unter bestimmten Umständen hängen blieb.

Außerdem wurde das Punktesystem in den Ranked Battles angepasst – künftig verliert ihr keine Punkte mehr nach bestimmten Matches, und auch die Belohnungen wurden leicht verbessert. Die kompletten und ausführlichen Patch Notes gibt es hier.

Wer online spielen möchte, muss das Update übrigens verpflichtend installieren. Und: Erste genauere Informationen zum kostenpflichtigen DLC sollen bereits am heutigen Donnerstagnachmittag folgen – wir können also gespannt sein.

