Die Rollenspiel-Retrowelle schwappt durch die deutschen Verkaufscharts

„Rollenspiel-Retrowelle schwappt über Games-Charts“, titelt GfK Entertainment zu den deutschen Handelsverkaufscharts der letzten Woche. Treffend! Denn mit dem Remaster zu Tales of Xillia und den Neuauflagen zu Dragon Quest I & II gab es wohl Spiele, die in diese Kategorie passen.

Tales of Xillia Remastered kann dabei Platz 4 der PS5-Charts erobern. Von der Platzierung der Switch-Version berichtet GfK Entertainment nicht, man muss also annehmen, dass kein Top-10-Rang erreicht wurde.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake schafft es im Gleichschritt auf Rang 8 der PS5- und Switch-Hitliste. Die „Game Key Card“ für Switch 2 steigt sogar auf Rang 4 der „Switch 2“-Rankings ein. Na ja, gut.

Die Gold-Medaille in den Rankings der Switch-Familie holt jeweils Pokémon-Legenden: Z-A. Das dritte Mal in Folge. Das sichert dem neuen Pokémon-Hit auch die plattformübergreifende Spitzenposition. Hinter Z-A gehen Donkey Kong Bananza und die Super Mario Galaxy Collection ins Ziel. Von der PS5-Spitze grüßt einmal mehr EA Sports FC 26, das vor Battlefield 6 landet. In den Xbox-Series-Charts ist das genau andersherum.

