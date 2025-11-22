Nioh 3 stellt euch vor ganz neue Herausforderungen und gibt fürchterliche neue Einblicke

Seit der State of Play im September wissen wir, dass Nioh 3 unterschiedliche japanische Epochen verbindet, darunter die Heian-Periode um 1190, die Sengoku-Ära um 1572 und die Edo-Periode um 1622.

Jetzt fügt man eine weitere hinzu, die Bakumatsu-Epoche. Dieser Zeitraum markiert das Ende der Samurai-Ära und spielt im Kyōto des 19. Jahrhunderts, wo Orte wie der Kiyomizu- und der Honnō-ji-Tempel durch das sogenannte Fegefeuer in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die neue Umgebung bringt natürlich auch neue Gegner mit sich: Neben bedrohlichen Yōkai treten Nioh-Fans der Shinsengumi gegenüber, einem Trupp des Shogunats. Ihre modernen Waffen wie Schusswaffen und Gatlings verleihen den Kämpfen eine ganz andere Dynamik.

Im Verlauf der Geschichte trifft Protagonist Takechiyo Tokugawa auch auf historische Figuren der Bakumatsu-Epoche, darunter Takasugi Shinsaku, Okita Soji und Tokugawa Yoshinobu, den letzten Shogun des Edo-Shogunats. Wenn ihr mehr zum Spiel erfahren wollt, bemüht die Videospielwebsite eures Vertrauens nach einer Preview – das Embargo ist gefallen.

Nioh 3 erscheint am 6. Februar 2026 für PlayStation 5 und Steam. Hierzulande gibt es neben einer Standardversion auch eine Steelbook Edition – beide könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen. Seht nachfolgend ein neues Set an Screenshots.

Die neuen Bilder:

Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja