Falcom korrigiert unpopuläre Plattform-Entscheidung von Ys X: Nordics im Westen

Schon vor Monaten hatte Falcom verkündet, dass man Ys X: Proud Nordics in den Westen bringt. Als Plattformen gibt man damals Nintendo Switch 2 und Steam an. Bei der „definitiven Edition“ des Spiels schauen PlayStation-Fans also in die Röhre, obwohl das Original auch für PS4 und PS5 erschienen ist.

Auch in Japan ist „Proud Nordics“ im Sommer nur für Switch 2 erschienen. Eine seltsame und jedenfalls im Westen unpopuläre Entscheidung, die Falcom jetzt offensichtlich korrigiert. Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht, soll Ys X: Proud Nordics im Westen auch für PS5 erscheinen.

Falcom konkretisiert allerdings nicht, ob die PS5-Version zeitgleich mit der „Switch 2“- und PC-Version erscheint. Auch die Versionen für Switch 2 und PCs haben noch keinen konkreteren Termin als Anfang 2026.

Ys X: Proud Nordics wird zahlreiche technische Verbesserungen, aber auch Neuerungen bieten. Dazu zählt eine neue Story-Episode auf Aland Island. Adol und Karja setzen darin ihre Reise an Bord des Segelschiffs Sandras fort, um die unsterblichen Kreaturen namens Griegr zu bekämpfen. Darüber hinaus gibt es deutsche Texte.

