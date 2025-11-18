Falcom korrigiert unpopuläre Plattform-Entscheidung von Ys X: Nordics im Westen

Schon vor Monaten hatte Falcom verkündet, dass man Ys X: Proud Nordics in den Westen bringt. Als Plattformen gibt man damals Nintendo Switch 2 und Steam an. Bei der „definitiven Edition“ des Spiels schauen PlayStation-Fans also in die Röhre, obwohl das Original auch für PS4 und PS5 erschienen ist.
Auch in Japan ist „Proud Nordics“ im Sommer nur für Switch 2 erschienen. Eine seltsame und jedenfalls im Westen unpopuläre Entscheidung, die Falcom jetzt offensichtlich korrigiert. Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht, soll Ys X: Proud Nordics im Westen auch für PS5 erscheinen.
Falcom konkretisiert allerdings nicht, ob die PS5-Version zeitgleich mit der „Switch 2“- und PC-Version erscheint. Auch die Versionen für Switch 2 und PCs haben noch keinen konkreteren Termin als Anfang 2026.
Ys X: Proud Nordics wird zahlreiche technische Verbesserungen, aber auch Neuerungen bieten. Dazu zählt eine neue Story-Episode auf Aland Island. Adol und Karja setzen darin ihre Reise an Bord des Segelschiffs Sandras fort, um die unsterblichen Kreaturen namens Griegr zu bekämpfen. Darüber hinaus gibt es deutsche Texte.
via Gematsu, Bildmaterial: Ys X: Proud Nordics, NIS America, Falcom
5 Kommentare
Hatte ich auch nie verstanden, die neue Version plötzlich nicht mehr für Playstation zu bringen. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Playstation Version bis September 2026 bei uns erscheinen soll, gehe davon aus, dass es so ein halbes Jahr nach der Switch 2 und PC Version sein wird. Damit dann technisch auf Konsole zumindest die bessere Version, denn PS5 version mit 4K 120fps wurde wohl schon bestätigt.
Finde es noch immer einen schlechten Move, das alte Spiel zu bringen und kurz danach in Japan schon die verbesserte Version.
Hat mich auch schon bei Persona gestört.
Tatsächlich spiel ichs grad. Ob ich es dafür nochmal spiele.. weiss nicht. Hab noch genug auf der To-Do Liste.
Ich habe das Spiel ja auch erst vor rund 1 Monat nach 2 kompletten Durchgängen mit Platin abgeschlossen. Ich seh mich auch nicht sobald wieder das Game nochmals spielen, dafür wären mir die Neuerungen wohl zu wenig. Die Vanilla Version gefiel mir aber ausgezeichnet, aber bevor ich jetzt nochmals in das Spiel eintauche, gibt es einige andere Games im Backlog, die ich dringender spielen möchte. Trotzdem schön zu wissen, dass ich die neuere Version dann spielen könnte, wenn ich wollte.
Sehe ich genauso. Erweiterte Versionen nach so kurzer Zeit sind ganz schlechter Stil. Die (nun offenbar korrigierte) Plattform-Entscheidung hat der Farce nur die Krone aufgesetzt.