Steins;Gate-Fans warten noch länger auf RE:BOOT, aber es gibt einen kleinen Trost

Steins;Gate-Fans müssen weiter auf die Rückkehr ihrer Lieblings-Sci-Fi-Novel warten. Entwickler MAGES. hat die Veröffentlichung von Steins;Gate RE:BOOT verschoben. Der Reboot des Visual-Novel-Klassikers, der in diesen Wochen seinen 15. Geburtstag feiert, sollte eigentlich noch 2025 erscheinen.
Für Japan verschob man jetzt die Veröffentlichung auf 2026. Als kleinen Trost gibt es einen ersten Blick auf die neue Optik in Form von einigen Screenshots. Plattformen kündigte man übrigens auch heute nicht an. Der Reboot legt den ursprünglich 2009 veröffentlichten Titel mit neuer Grafik und einigen zusätzlichen Story-Elementen neu auf.
Schon seit 2020 arbeitet MAGES. dem Vernehmen nach außerdem an einer Fortsetzung, die noch keinen Namen hat. Diese hört nach wie vor auf den Namen Steins;???, wobei der zweite Teil des Titels noch nicht enthüllt wurde.
Die ersten Bilder:
via Gematsu, Bildmaterial: Steins;Gate RE:BOOT, MAGES
2 Kommentare
Und was ist mit Steins;Gate 0 Elite das seit 5 Jahren angekündigt ist?
Das war exakt auch meine erste Reaktion. Und ein ganz neues Steins;Gate Projekt wurde ja auch angekündigt. Frage mich da doch eher, besonders, wenn ich jetzt die Screenshots anschaue, ist dieses Remake nicht Verschwendung von Ressourcen? Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da so viel neue Story dazukommt. Könnte mir maximal was vorstellen, was dann auch zu dem neuen Spiel ne Verbindung aufbauen könnte. Ansonsten ist das Original noch gut spielbar, in zwei verschiedenen Versionen.
Mages und Shikura haben sich da vermutlich mal wieder übernommen. Jahrelange Verschiebungen sind bei denen kein großes Thema, siehe Anonymous;Code. Das wurde glaube ich kurz nach dem Launch der Switch angekündigt und unzählige male verschoben, bis es dann 2022 in Japan erschienen ist und über 1 Jahr später auch bei uns.