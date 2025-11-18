Steins;Gate-Fans warten noch länger auf RE:BOOT, aber es gibt einen kleinen Trost

Steins;Gate-Fans müssen weiter auf die Rückkehr ihrer Lieblings-Sci-Fi-Novel warten. Entwickler MAGES. hat die Veröffentlichung von Steins;Gate RE:BOOT verschoben. Der Reboot des Visual-Novel-Klassikers, der in diesen Wochen seinen 15. Geburtstag feiert, sollte eigentlich noch 2025 erscheinen.

Für Japan verschob man jetzt die Veröffentlichung auf 2026. Als kleinen Trost gibt es einen ersten Blick auf die neue Optik in Form von einigen Screenshots. Plattformen kündigte man übrigens auch heute nicht an. Der Reboot legt den ursprünglich 2009 veröffentlichten Titel mit neuer Grafik und einigen zusätzlichen Story-Elementen neu auf.

Schon seit 2020 arbeitet MAGES. dem Vernehmen nach außerdem an einer Fortsetzung, die noch keinen Namen hat. Diese hört nach wie vor auf den Namen Steins;???, wobei der zweite Teil des Titels noch nicht enthüllt wurde.

Die ersten Bilder:

via Gematsu, Bildmaterial: Steins;Gate RE:BOOT, MAGES