Dicke Rabatte auf „Switch 2“-Games und Switch-Spiele: Pokémon, Mario und Co. jetzt reduziert

Werbung. Media Markt ist heute mit einer neuen Rabattaktion auf Switch- und „Switch 2“-Spiele an den Start gegangen. Pauschal 20 Prozent Rabatt räumt man euch auf eine Vielzahl von Games ein, dazu gibt es Extrarabatte für MyMediaMarkt-Kunden. Hier geht es zur Aktionsseite* bei Media Markt.

Und so landen wir beispielsweise bei 41,59 Euro für Pokémon-Legenden: Z-A für Switch 2 (die Switch-1-Version kostet sogar nur 35,99 Euro) oder 41,59 Euro für Super Mario Galaxy Collection. Princess Peach: Showtime gibt es für 35,99 Euro und Donkey Kong Bananza sowie das neue Kirby Air Riders für 54,39 Euro und das neue „Hyrule Warriors“ für 55,99 Euro.

Update:

Bei einigen populären Angeboten ist Amazon gleichzogen. Dort findet ihr Coupons auf den Produktseiten. Löst sie ein und ihr bekommt den Rabatt an der Kasse gutgeschrieben. Amazon beschränkt sich derzeit noch auf „Switch 1“-Spiele, sucht einfach mal selbst!

Nicht zu vergessen: Dort gibt es aktuell auch das Bundle aus Switch 2 und Mario Kart World für 489,00 Euro. Das wäre schon ein gutes Angebot, aber ihr bekommt auch noch EA Sports FC 26 und eine Tragetasche dazu. Hier findet ihr das Angebot* bei Media Markt.

Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo