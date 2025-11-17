Magic könnte die nächste große japanische Marke nach Final Fantasy an Land ziehen

Gemeinsam generierten „Final Fantasy“ und „Magic the Gathering“ schwindelerregende Umsätze. Die Idee zu den „Universes Beyond“-Sets ist wahrlich ein Sechser im Lotto. Neben „Universes Beyond“ unterhält Wizards of the Coast auch die sogenannten „Secret Lair“-Drops, mit denen man weitere Marken besucht.

Wizards of the Coast könnte für einen der kommenden Drops jetzt die nächste große, japanische Marke nach Final Fantasy an Land gezogen haben. Mal abgesehen von Nintendo und Pokémon spielen wahrscheinlich noch „Dragon Quest“ und „Monster Hunter“ in ihrer eigenen japanischen Liga.

Und „Monster Hunter“ soll sich nun eine kommende Kooperation widmen, glaubt man einer Pressemeldung, die inzwischen wieder entfernt wurde, aber offenbar frühzeitig zugänglich war. Aus dieser Pressemeldung zitieren Reddit-Nutzer, IGN und GameRant. Demnach sind vier „Secert Lair“-Drops zu Monster Hunter vorgesehen.

Malenzo, Magnamalo, Azure Rathalos sowie Seregios und Co. sollen demnach eine Rolle im Drop spielen, ebenso wie verschiedene Rüstungen. Die „Secret Lair“-Website wird offensichtlich gerade überarbeitet, aber IGN hat dort schon vor Tagen einen „Monster Hunter“-Teaser entdeckt. „Jägerrang erforderlich: ???“ prangte dort. Monsterjäger wissen Bescheid.

Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom