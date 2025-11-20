Where Winds Meet kann die Massen in seinen Bann ziehen und NetEase zeigt sich zufrieden

Das Open-World-Action-Adventure Where Winds Meet, das von uns wegen seiner tollen Spielwelt und des Kampfsystems gelobt wurde, legte einen starken Start hin und zog am ersten Tag bereits über 2 Millionen SpielerInnen an.

Das Spiel gesellt sich dabei zu anderen aufwändigere Produktionen aus China, die mit der landestypischen Mythologie viele Millionen Fans in ihren Bann ziehen – nennenswerte Titel sind hier zum Beispiel Black Myth: Wukong und Wuchang: Fallen Feathers.

Der Hype um das Wuxia-RPG baute sich dabei schon länger auf. NetEase und der Entwickler Everstone Studios stellten Where Winds Meet erstmals auf der Gamescom 2022 vor und zogen sofort mit der weitläufigen Welt, beeindruckenden Grafiken und dem Open-World-Gameplay Aufmerksamkeit auf sich. Der erfolgreiche Launch im Westen ist daher kein Zufall. Das Spiel ist in China bereits seit Dezember letzten Jahres erhältlich, im Westen registrierten sich 10 Millionen Fans für das Spiel vor.

Steil auf die 200.000 zu

Bereits kurz nach dem Start hat es auf Steam Wuchang: Fallen Feathers mit 131.518 gleichzeitigen SpielerInnen in der Spitze übertroffen. Inzwischen sind es über 193.000 gleichzeitige SpielerInnen, wobei die Zahlen in den letzten drei Tagen stiegen und am Wochenende wohl die 200.000 knackten dürften. Weiterhin verweist man darauf, unter den „Top 7“-Sellern bei Steam zu sein und auch im PlayStation Store in sieben Regionen in den Top 3 der am häufigsten „verkauften“ Spiele zu sein.

„Wir sind begeistert über die positive Resonanz auf Where Winds Meet von Spielern auf der ganzen Welt“, sagte Beralt Lyu, leitender Produzent von Where Winds Meet. „Mit Blick auf die Zukunft hat sich unser Team verpflichtet, auf das Feedback unserer globalen Spielergemeinschaft zu hören und das Spiel kontinuierlich zu verbessern. Wir werden außerdem weiterhin hochwertige saisonale Updates liefern, mit noch fesselnderen Erzählungen, neuen Spielmodi und zusätzlichen Erkundungsinhalten im spannenden Jianghu.“

