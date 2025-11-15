Das neue Inazuma Eleven scheint in der „Fantasy Life“-Situation zu stecken – und das ist gut

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin war ein Überraschungshit, das kann man wohl so sagen. Level-5, einst das gefeierte Entwicklerstudio hinter Spielen wie Ni no Kuni, Professor Layton und Yo-kai Watch, hatte einige schwere Jahre hinter sich. Und es sah eigentlich nicht danach aus, als würde sich das mit dem neuen „Fantasy Life“ ändern.

Es kam anders, wie wir heute wissen. Das Spiel wurde ein kommerzieller Erfolg und ist tierisch beliebt bei Fans der Reihe und Neulingen. Dabei gabs anfangs ernste Bedenken, weil es zum Start keinerlei Reviews gab. Interessanterweise scheint das neue Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße jetzt in einer ganz ähnlichen Situation zu stecken.

Das neue „Inazuma Eleven“ wurde noch häufiger verschoben als Fantasy Life i: Die Zeitdiebin und hat eine noch anstrengendere Entwicklung hinter sich. Erstmals angekündigt wurde das Spiel nämlich 2016. Und auch diesmal gibt es zum Launch, der in dieser Woche erfolgte, keinerlei Reviews. Bei OpenCritic finden wir gar keines. Metacritic weist immerhin eines aus. Trotzdem zu wenig, um nicht zumindest misstrauisch zu sein.

Viel Lob von den Fans

Doch in den sozialen Medien und in den Userbewertungen bei Steam zeigt sich ein sehr optimistisches Bild. Bei Steam steht das Spiel nach über 3.300 Bewertungen bei „äußerst positiv“ – sieh an! Fans zeigen sich besonders vom schieren Umfang und den Möglichkeiten des Spiels begeistert. Viele Fans sind besonders vom Nostalgie-Faktor begeistert – Fans der älteren Spiele schienen voll auf ihre Kosten zu kommen.

SteamDB weist in der Spitze schon 41.829 gleichzeitige SpielerInnen aus. Ein fantastischer Wert für ein eher nischiges Fußball-RPG, das eine solche Odyssee der Entwicklung hinter sich hat und zu dem kaum ein Review online zu finden ist. Level-5 genießt nach Fantasy Life i: Die Zeitdiebin offenbar ein paar Vorschusslorbeeren – und es scheint, als enttäuscht man die Fans auch mit dem neuen Inazuma Eleven nicht. Unsere Review ist noch in Arbeit.

Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5