Das neue Inazuma Eleven scheint in der „Fantasy Life“-Situation zu stecken – und das ist gut

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin war ein Überraschungshit, das kann man wohl so sagen. Level-5, einst das gefeierte Entwicklerstudio hinter Spielen wie Ni no Kuni, Professor Layton und Yo-kai Watch, hatte einige schwere Jahre hinter sich. Und es sah eigentlich nicht danach aus, als würde sich das mit dem neuen „Fantasy Life“ ändern.
Es kam anders, wie wir heute wissen. Das Spiel wurde ein kommerzieller Erfolg und ist tierisch beliebt bei Fans der Reihe und Neulingen. Dabei gabs anfangs ernste Bedenken, weil es zum Start keinerlei Reviews gab. Interessanterweise scheint das neue Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße jetzt in einer ganz ähnlichen Situation zu stecken.
Das neue „Inazuma Eleven“ wurde noch häufiger verschoben als Fantasy Life i: Die Zeitdiebin und hat eine noch anstrengendere Entwicklung hinter sich. Erstmals angekündigt wurde das Spiel nämlich 2016. Und auch diesmal gibt es zum Launch, der in dieser Woche erfolgte, keinerlei Reviews. Bei OpenCritic finden wir gar keines. Metacritic weist immerhin eines aus. Trotzdem zu wenig, um nicht zumindest misstrauisch zu sein.
Viel Lob von den Fans
Doch in den sozialen Medien und in den Userbewertungen bei Steam zeigt sich ein sehr optimistisches Bild. Bei Steam steht das Spiel nach über 3.300 Bewertungen bei „äußerst positiv“ – sieh an! Fans zeigen sich besonders vom schieren Umfang und den Möglichkeiten des Spiels begeistert. Viele Fans sind besonders vom Nostalgie-Faktor begeistert – Fans der älteren Spiele schienen voll auf ihre Kosten zu kommen.
SteamDB weist in der Spitze schon 41.829 gleichzeitige SpielerInnen aus. Ein fantastischer Wert für ein eher nischiges Fußball-RPG, das eine solche Odyssee der Entwicklung hinter sich hat und zu dem kaum ein Review online zu finden ist. Level-5 genießt nach Fantasy Life i: Die Zeitdiebin offenbar ein paar Vorschusslorbeeren – und es scheint, als enttäuscht man die Fans auch mit dem neuen Inazuma Eleven nicht. Unsere Review ist noch in Arbeit.
Die letzten sechs Monate war ich immer stark davon überzeugt, dass ich mir das Spiel an Tag eins zulegen will und jetzt erfahre ich erst durch diese News, dass das Spiel bereits erschienen ist. Ich habe ungewöhnlich wenig davon mitbekommen.
Heute Abend werde ich es mir mal anschauen, die Demo kenne ich und war zufrieden.
Ich muss aber auch zugeben, dass ich letzten Monat Digimon und Pokémon direkt hintereinander durchgespielt habe und mich ein wenig ausgebrannt fühle, weil ich schon ewig nicht mehr so viel am Stück gespielt habe und deswegen mein PC und die PlayStation die letzten Tage ausgeschaltet blieb.
Ich habe es wie einige hier zwar auch seit Release (und die Tage werde ich es endlich mal spielen ), aber ich glaube, Fantasy Life i war bisher relativ zurückhaltend, was Sales angeht. In den jeweiligen Stores ist es noch immer für 60 respektive 70 Euro drin. Gut möglich, dass es bei den Black Deals nun mal einen erheblicheren Preisnachlass geben wird, aber bezogen auf Fantasy Life i hat Level-5 bisher den maximalen Profit rausgehauen, ohne das Spiel zu verramschen. Gut möglich, dass das bei Inazuma Eleven nun ähnlich gehandhabt wird. Da rechne ich, wenn es so gut läuft und über 40.000 Spieler alleine auf Steam ist alles andere als wenig für so einen Titel in dieser Preisklasse, vorerst auch mal nicht mit einem Sale. Aber weglaufen tut es ja auch nicht.
Viel wichtiger ist ja, dass Level-5 anscheinend aus seinen Fehlern gelernt hat. Aber die sind auch dafür bekannt, schnell wieder in alte Muster zu verfallen, wenn es mal gut läuft.
Ich wusste es auch nicht. Aber so ähnlich war es auch schon bei Fantasy Life i. Wenig bis gar keine Promot, man veröffentlicht das Spiel einfach und profitiert vom Word of Mouth. Scheint hier bei Inazuma Eleven auch nochmal funktioniert zu haben. Und das war ja nie die super populäre Reihe im Westen, auch, wenn das meiste hier erschienen ist.
Sehr schön, dass dieser ewiger fast werd nie fertig-Titel dann nun wenigstens gut ankommt , dann hat sich die Wartezeit für die, die das Spiel interessiert ja wenigstens gelohnt und das Spiel wird hoffentlich erfolgreich genug, damit Level 5 endlich mal aus den Puschen kommen kann und wieder an Größe gewinnt.
Warum?
Ganz einfach ,weil sonst werden Titel wie endlich ein Dark Cloud 3 und Remaster der ersten 2 Titel, ein Rogue Galaxy 2 oder Remakes von White Knight Chronicles und ein finaler 3. Teil, sowie ein Ni no Kuni 3 niemals erscheinen , die diese Titel bräuchten.
White Knight Chronicles vor allem, um dem PS3-Gefängnis zu entfliehen und um wieder einen vollständig spielbaren Status zu erreichen... der sich auch dauerhaft halten kann, eventuell mit bisschen Gacha-Inhalten nebenbei um die Server länger finanzieren zu können, wäre ja mehr Kosmetik hier und da nicht verkehrt, weil davon das Spiel gewissermaßen auch gelebt hat, es aber nicht gut genug supportet wurde, weil halt neue IP in die man kein Geld wirklich investieren wollte.
Das Problem dürfte bei allen genannten Titeln sein, dass Level 5 gar nicht die Rechte an den IPs besitzt.
Dark Cloud, Rogue Galaxy und White Knight Chronicles waren Auftragsentwicklungen für Sony und Ni no Kuni eine Auftragsentwicklung für Bandai-Namco. Bereits die Switch Portierungen von Ni no Kuni 1 & 2 hat Bandai Namco bei einem anderen Studio entwickeln lassen. Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass bei allen Titeln (sollten Nachfolger kommen) Level 5 erneut zum Zug kommt, aber das könnte man bei Dragon Quest ja ebenfalls sagen (hier hatte Level 5 damals Teil 8 für die PS2 entwickelt).
Ich würde mich wirklich freuen, wenn diese tollen Serien fortgesetzt werden, aber das entscheiden am Ende Sony und Bandai-Namco.
Das Yokai-Watch 4 (und die spätere ++ Version) nicht zu uns kam, finde ich übrigens sehr schade. Ich habe die Vorgänger sehr gerne gespielt und mich auf Teil 4 gefreut. Leider scheint die Zusammenarbeit zwischen Level 5 und Nintendo (die bis dahin im Westen Layton, Inazuma Eleven und Yo-Kai Watch gepublished haben) einen Riss bekommen zu haben, nachdem Level 5 sich entschied ihre Titel auch auf die Playstation zu bringen.
Deshalb gibt es auch keine physische Fassung von Fantasy Life i im Westen. Nintendo wollte es nicht (mehr) lokalisieren und Level 5 selbst hat nicht die Möglichkeiten die Titel im Westen alleine als physische Fassung zu bringen. Es wundert mich aber, dass kein Publisher sich angeboten hat einzuspringen. Immerhin gibt es doch einige, die sich anbieten würden (Bandai-Namco, PQube, NISA, Koch Media,...).
Bei Inazuma Eleven wird es wohl aufs gleiche hinaus laufen. Wer eine physische Version möchte, der muss zum Import greifen. Für Layton wird das aber mit dem kommenden Titel neben der fehlenden physischen Version im Westen auch bedeuten, dass wir uns von der deutschen Sprachausgabe verabschieden dürfen. Denn auch die hat damals Nintendo finanziert.
