Koei Tecmo setzt mit dem ASMR zu Atelier Ryza einen sechsstelligen Betrag um

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über das offizielle ASMR zu Atelier Ryza, das nach den Ereignissen der Trilogie spielt. Auf der Seite DLsite, auf der das ASMR veröffentlicht wurde, stürmt es innerhalb weniger Tage die Charts. Laut der offen verfügbaren Statistiken konnten bereits über 110.000 US-Dollar in fünf Tagen umgesetzt werden.

Offenbar wissen es insbesondere die japanischen Fans von Atelier Ryza zu schätzen, wenn die Hauptheldin des Spiels in hochwertiger, binauraler Audioqualität ins Ohr flüstert und damit die Synapsen kitzelt. Der ASMR-Erfolg trägt den Titel „A Soothing Rest and Promise for Tomorrow“ (inoffizielle Übersetzung: „Eine entspannende Auszeit und ein Versprechen für morgen“) und verzeichnet zum Zeitpunkt des Artikels etwa 15.000 Verkäufe.

Damit ist es das meistverkaufte Medium auf DLsite in den vergangenen 30 Tagen und konnte sogar andere offizielle ASMR beliebter Spiele, wie zum Beispiel zu Goddess of Victory: Nikke, hinter sich lassen.

Das ASMR spielt nach den Ereignissen von Atelier Ryza 3 und folgt einer etwas älteren Ryza auf ihrer Reise zurück in ihre Heimat, die Insel Kurken, wo sie unerwartet auf Klaudia trifft. Die beiden verbringen Zeit an ihrem geheimen Versteck, wo sie „eine friedliche und zärtliche Nacht miteinander“ haben.

Insgesamt sind sieben Tracks enthalten – fünf reguläre Episoden und zwei Bonuskapitel. Fans hören unter anderem natürliche Waldgeräusche, alchemistische Experimente oder entspanntes Wasserplätschern, während die beiden Freundinnen gemeinsam baden. Wer noch unschlüssig ist, für den gibt es auf DLsite eine kurze Hörprobe auf Japanisch. Das Gesamtwerk kostet mit dem 20 Prozent Einführungsrabatt nur knapp 8 Euro.

