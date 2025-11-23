In Japan geht das neue Call of Duty unter, weil sich ein Spiel etwa 12-mal häufiger verkaufte

Während Call of Duty: Black Ops 7 hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt den Ton angibt, sieht die Sache in Japan einmal mehr anders aus. Dort ist in der Verkaufswoche vom 10. bis zum 16. November neben dem neuen „Call of Duty“ auch ein Spiel erschienen, das sich mit Leichtigkeit um das 12-fache häufiger verkaufen konnte. Allein im Handel.

Die Rede ist von Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen und ihr müsst euch nicht grämen, wenn ihr davon noch nie etwas gehört habt. Während die „Momotaro Dentetsu“-Reihe in Japan schon sehr alt und ebenso beliebt ist, hat sie im Westen bisher keine Rolle gespielt.

Auf der Switch hat Momotaro Dentetsu schon Millionen von Einheiten bewegt, einmal mit Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban (das auch mit englischen Texten erschienen ist) und ein weiteres Mal mit Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru. Jetzt ist also Momotaro Dentetsu 2 erschienen, neben Switch auch für Switch 2 – und dort auf einer echten Cartridge*, übrigens.

Am Ende sind es über beide Plattformen hinweg exakt 147.513 verkaufte Einheiten im Handel. Um in etwa auf die Verkaufszahlen von Call of Duty: Black Ops 7 für PS5 zu kommen, müsst ihr diese Zahl durch 12 teilen. 12.311 Einheiten sind es für Black Ops 7. Dabei ist es für Momotaro Dentetsu 2 nicht einmal der stärkste Serien-Launch, bei Weitem nicht. Die beiden Vorgänger haben sich in der ersten Woche jeweils mehr als doppelt so oft verkauft, wie Game Data Library weiß.

Momotaro Dentetsu 2 ist wie seine Vorgänger ein virtuelles Brettspiel, manche nennen es das japanische Monopoly. Spielende reisen mit Eisenbahn, Schiff und Flugzeug über die Karte und versuchen, Grundstücke zu kaufen und verschiedene Transaktionen zu tätigen. Man rivalisiert dabei mit anderen Unternehmen.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 90.706 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 63.230 (2.135.057) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 56.807 (New) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 37.609 (1.243.096) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 25.471 (775.955) [SW2] Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Koei Tecmo, 11/06/25) – 17.809 (90.992) [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 10/30/25) – 13.355 (278.287) [PS5] Call of Duty: Black Ops 7 (Activision, 11/14/25) – 12.311 (New) [SW2] Dragon Ball: Sparking! ZERO (Bandai Namco, 11/13/25) – 12.201 (New) [NSW] Dragon Ball: Sparking! ZERO (Bandai Namco, 11/13/25) – 6.856 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 101.549 (2.743.805) Switch OLED – 10.772 (9.302.422) Switch Lite – 8.916 (6.726.165) PlayStation 5 – 3.309 (5.849.146) Switch – 3.048 (20.169.240) PS5 Pro – 2.057 (268.809) PS5 Digital – 489 (1.024.795) Xbox X Digital – 270 (23.879) Xbox Series X – 266 (323.565) Xbox Series S – 38 (340.067) PlayStation 4 – 15 (7.930.061)

Ein Trailer zu Momotaro Dentetsu 2:

via Gematsu, Bildmaterial: Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen, Konami