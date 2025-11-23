Das Live-Album NieR: Orchestra Concert re:12024 erscheint 2026 weltweit

Für alle, die von NieR einfach nicht genug bekommen können, steht schon das nächste Highlight an: 2026 erscheint ein neues Live-Album, aufgenommen beim Konzert im Tokyo International Forum am 3. August 2025.

Square Enix hat nun offiziell die Vorbestellungen für die NieR: Orchestra Concert re:12024 Music CD eröffnet, die anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der NieR-Reihe erscheint. Das Album erscheint als 2-Disc-Set.

Die japanische Veröffentlichung zu 3.850 Yen ist für den 21. Januar 2026 geplant – bei Play-Asia* könnt ihr schon vorbestellen. Der weltweite Launch folgt im Februar 2026 für 34,99 Euro und kann im Square Enix Store vorbestellt werden. Wer übrigens das Konzert in der Carnegie Hall, New York City am 11. Januar 2026 besucht, kann die CD dort sogar schon im Presale erwerben.

Klassiker aus NieR und NieR: Automata

Auf den beiden CDs erwarten euch insgesamt 20 vollständig neu aufgenommenen Live-Tracks, die sowohl Stücke aus dem ersten NieR als auch aus NieR: Automata umfassen. Auf der offiziellen Website könnt ihr bereits in alle Songs reinhören.

Zu den Stücken auf der ersten Disc gehören unter anderem „Crumbling Lies – Front“, „City Ruins“ und „Song of the Ancients“. Auf der zweiten Disc findet ihr Klassiker wie „A Beautiful Song“, „Ashes of Dreams“ und natürlich „Weight of the World“.

Wenn ihr außerdem wissen wollt, womit sich NieR-Schöpfer Yoko Taro zuletzt eigentlich beschäftigt hat – und wie es um ein mögliches neues NieR steht – könnt ihr das in diesem Artikel nachlesen. Werdet ihr euch das neue Live-Album holen – und welches NieR-Stück ist euer Favorit?

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix