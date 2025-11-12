Ex-Nintendo-Präsident erklärt den klassischen „Konsolenkrieg“ für beendet

Der Konsolenkrieg hat einen ganzen Wikipedia-Artikel. Schon gelesen? Viele finden, dass es diesen Konsolenkrieg spätestens seit dem großen Strategiewechsel von Xbox nicht mehr wirklich gibt.

Auch der nach wie vor beliebte Ex-Nintendo-Präsident Reggie Fils-Aimé sieht das so. Die Jahre des direkten Wettbewerbs seien vorbei, so Reggie in einem auch ansonsten sehr interessanten Gespräch mit The Game Business.

„Da ein großer Teil des Xbox-Geschäfts mittlerweile aus dem Publishing besteht, sind sie per Definition ein großer Third-Party-Publisher – der nebenbei auch Hardware herstellt. Aus dieser Perspektive betrachtet, stehen sie nicht mehr in direktem Wettbewerb mit dem PlayStation-Geschäft“, so Reggie.

Für Nintendo trifft das auch zu, wie Ex-Sony-Präsident Shuhei Yoshida sogar mal zugegeben hat. Intern betrachte Sony nämlich Nintendo – mit Ausnahme vom Heimatland Japan – gar nicht als direkten Konkurrenten. Nintendo sei ganz anders.

Und Xbox und Nintendo? Damit die Software von Microsoft ein möglichst großes Publikum erreiche, benötige Xbox die Unterstützung von Sony, so Reggie. Und aus diesem Grund sollte Xbox-Software über Minecraft hinaus auch auf die Nintendo-Plattformen gelange, findet der Ex-Nintendo-Präsident.

„Aus dieser Perspektive betrachtet ist der direkte Krieg also vorbei“, glaubt Reggie. Allerdings: „Spieler da draußen [haben] nur begrenzte Budgets“, so Fils-Aimé. Man müsse SpielerInnen für jeden Dollar und für jede Minute gewinnen. Der Kampf um Aufmerksamkeit und Marktanteile, den werde es immer geben, so Reggie.

