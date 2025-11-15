Gacha-RPG Chaos Zero Nightmare erfährt heftige Kritik und sagt Convention-Auftritt ab

Eigentlich war für Chaos Zero Nightmare ein größerer Auftritt auf dem Anime×Game Festival 2025 geplant – einem der größten Popkultur-Events in Korea. Doch Entwickler Smilegate gab bekannt, dass das Roguelike-Deckbuilder-RPG Chaos Zero Nightmare nicht ausgestellt werden wird.

Als Begründung für den Rückzug wird angegeben, „derzeitige Probleme priorisiert lösen und unseren Service stabilisieren“ zu wollen. Chaos Zero Nightmare wurde am 22. Oktober dieses Jahres veröffentlicht und erhielt zunächst positive Bewertungen.

Trotz eines hohen Entwicklungsbudgets von über 41 Millionen US-Dollar wirkte der offizielle Start des Spiels nach einer durchwachsenen Beta-Phase etwas überhastet. So traten dann im finalen Produkt bald gravierende Probleme auf, die viele SpielerInnen enttäuschten. Es gab zahlreiche Beschwerden über fehlende Inhalte, Systemfehler wie den Verlust von Spieldaten und allgemeine Unzufriedenheit mit dem Spiel sowie dem Zeichenstil.

Kritik an der Story

Für große Kritik sorgt aber die Storyerzählung. Viele Fans hatten den Eindruck, dass der Protagonist (also der Spielercharakter) eine „zu passive“ Rolle einnehme und sich die weiblichen Charaktere deshalb zu stark für andere männliche Charaktere interessieren. Außerdem sei die Story oft nicht glaubwürdig und würde damit die Immersion stören.

Typische Kritikpunkte sind, dass das Spiel trotz seines Namens kaum „dunkle“ Horror-Storyelemente biete und oft etwas zu locker wirke für die beklemmende, lebensbedrohliche Situation im Spiel. Dies liegt daran, dass während der Entwicklungsphase Teile des Autorenteams ausgetauscht wurden, was zu diesem Story-Mix führte. Hyung Suk Kim entschuldigte sich bereits für seine eigene „übermäßige Einmischung“ als Grund.

„Als die Deadline für das finale Skript näher rückte, wurde ich ungeduldig und traf die unüberlegte Entscheidung, selbst in den Schreibprozess einzugreifen und das Projekt voranzutreiben. Die Szenarioschreiber, mit denen ich arbeitete, waren talentierte Personen, aber mein übertriebener Ehrgeiz und Eingreifen haben letztlich ihre Kreativität erstickt“, so das Statement. Kim erklärte, das Entwicklerteam arbeite derzeit daran, die bestehenden Probleme zu beheben und die Geschichte neu zu schreiben, um die Erwartungen der Spieler zu erfüllen.

Obwohl das Spiel noch nicht einmal einen Monat auf dem Markt ist, ist der Druck der Fans groß. Da das Unternehmen zu den größten Sponsoren des Anime×Game Festival 2025 zählt, war der Entschluss, die Werbung für ihr aktuelles Spiel einzustellen, wohl der sicherste Weg, um den Ruf der Veranstaltung zu schützen.

via Automaton Media, Reddit (2, 3), Game8, Bildmaterial: Chaos Zero Nightmare, Smilegate, Super Creative