Sony sieht Nintendo gar nicht als Konkurrenten – außer in diesem einen Land

Nintendo- und Sony-Fans wissen ja doch einiges. Und manches besser. Sony sollte, Nintendo müsste doch mal. In diesem Monat erscheint Death Stranding 2: On the Beach, obwohl die Switch 2 gerade den Markt einnimmt. Konkurrenz?

In einer neuen Podcast-Episode von Kit & Krysta hat sich der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida zur Wahrnehmung von Nintendo als Konkurrenz von Sony PlayStation geäußert. Seinen Aussagen zufolge betrachtete Sony Nintendo intern in den meisten Märkten gar nicht als direkten Wettbewerber, mit einer einzigen und klaren Ausnahme.

Die Ausnahme ist laut Yoshida der Heimatmarkt der beiden Unternehmen: Japan. Während weltweit vor allem Xbox als größte Herausforderung angesehen wurde, konkurrieren in Japan laut Yoshida vor allem Sony und Nintendo direkt miteinander.

„Bei PlayStation ist Xbox immer der Konkurrent“, so Yoshida. „Sie sehen Microsoft als Konkurrenz, weil Xbox sehr ähnlich ist – Leistung, Hardware. Wie eine High-End-Konsole, ausgereifte Spiele, und Nintendo ist ganz anders“, so Yoshida weiter.

„Nintendo ist familienfreundlich, Spiele für alle, und es geht nicht um Technologie, sondern darum, Spaß mit Freunden und Familie zu haben und immer mehrere Controller zu haben, die im Lieferumfang der Hardware enthalten sind“, blickt Yoshida zurück.

Nach über 30 Jahren bei Sony PlayStation, darunter in führender Position als SIE Worldwide Studios President, hat Yoshida gewiss einige Einblicke. Seit 2019 schon leitete er allerdings ein Indie-Programm bei Sony, bevor er 2025 ausschied. Seitdem hat sich vielleicht auch einiges getan, vor allem Astro Bot. Kürzlich erst hatten Sony-Repräsentative erklärt, nach dem Erfolg des Spiels die Angebote für Familie ausweiten zu wollen.

Nintendo taucht nicht einmal in Marktanalysen auf

Doch vor Jahren war das wohl noch kein Thema. Laut Yoshida tauchte Nintendo in Sonys internen Marktanalysen oft gar nicht als Wettbewerber auf. Das liege daran, dass Nintendo sich an ein anderes Publikum richte und mit familienfreundlichen Spielen sowie einem stärker auf gemeinsames Spielen ausgelegten Konzept operiere. Sieh an: Die Switch 2 rückt dann auch wieder Features wie GameChat und GameShare in den Fokus.

Es sei nicht so, dass man bei Sony Nintendo ignoriere. „Natürlich haben wir großen Respekt vor dem, was Nintendo in Bezug auf seine Rolle in der Branche leistet. Wir alle finden es großartig, dass Nintendo weiterhin erfolgreich ist, damit wir die Branche gemeinsam weiterentwickeln können – mit dem Gefühl, gemeinsam die Branche weiter voranzubringen“, sagt Yoshida.

Lediglich im japanischen Markt nehme man Nintendo sehr wohl als direkten Rivalen wahr. Yoshida betont: „Mit einer Ausnahme – Japan. In Japan ist Nintendo extrem stark und Xbox fast nicht existent. … Es geht nur um Nintendo gegen Sony. PlayStation-Mitarbeiter in Japan sehen Nintendo eindeutig als Konkurrenz, aber außerhalb Japans betrachten PlayStation-Mitarbeiter Xbox eindeutig als Hauptkonkurrenten.“

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami