Square Enix streicht offenbar mehrere Projekte und will in Zukunft „selektiver“ sein

Der neue Square-Enix-Präsident Takashi Kiryu hatte schon mehrfach deutlich gemacht, dass er mit den Umstrukturierungen in der Spiele-Entwicklung Ernst macht. Weitere Konsequenzen beschloss Square Enix in einem Meeting am 27. März, dessen Ergebnisse man heute teilte.

Demnach kündigte man außerordentliche Verluste in Höhe von etwa 141 Millionen US-Dollar an, die man sich im letzten Geschäftsjahr 2024, das am 31. März 2024 endete, zusätzlich in die Bücher schreiben muss. Eine Verlustmeldung also, wie sie bei börsennotierten Unternehmen üblich ist.

Die 140 Millionen US-Dollar schreibt man unkonkret den „Verlusten aus der Aufgabe von Inhalten“ zu – anders gesagt: Man hat unangekündigte Projekte gestrichen oder neu geplant.

Zukünftig wolle man bei der Zuweisung von Ressourcen „selektiver und fokussierter“ vorgehen. Fans befürchten, dass sich das auch auf die Vielfalt der Videospiele auswirkt, die Square Enix im Portfolio hat.

Bloomberg berichtete bereits im Februar von konkreten Maßnahmen und zitierte Kiryu aus einer Telefonkonferenz: „Wir überprüfen die Organisationsstruktur von Grund auf und wie wir die Inhalte der Pipeline am besten umsetzen können.“

Der Publisher sei bestrebt, den Umfang der an externe Studios ausgelagerten Entwicklung zu reduzieren und möchte sich bei seinen bekannteren Titeln auf die interne Entwicklung konzentrieren – mit dem Ziel, sowohl die Qualität als auch die Gewinnmargen zu steigern, hieß es damals.

Zuvor hatte Präsident Takashi Kiryu erklärt, dass Square Enix ein Marketing-Problem habe und wie er es lösen möchte – hier lest ihr die Details. Zwei konkrete Schwachstellen hatte er dabei ausgemacht.

via Square Enix, Bildmaterial: Square Enix