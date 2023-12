PokéPark Kanto angekündigt – Fans hoffen, dass das Erlebnis auch nach Europa kommt

The Pokémon Company hat die Gründung von PokéPark Kanto LLC angekündigt. Das neue Unternehmen wird in Zusammenarbeit mit Yomiuri Shinbun im Freizeitpark Yomiuri Land entsprechende Pokémon-Attraktionen aufbauen.

An dem Ort sollen Pokémon-Fans aus aller Welt zusammenkommen und Pokémon in einer üppigen und natürlichen Umgebung erleben können. Verschiedene Veranstaltungen werden dazu versprochen. Zum Umfang von PokéPark Kanto ist darüber hinaus noch nichts bekannt.

Diese neue Attraktion folgt auf eine Zusammenarbeit zwischen The Pokémon Company und Yomiuri Shinbun, die bereits 2021 erstmals stattfand und 2023 bereits wiederholt wurde: Pokémon Wonder. Unten seht ihr zwei Fotos von Pokémon Wonder von der offiziellen Website.

Dabei konnten sich Gruppen von Pokémon-Fans auf zwei Pfade durch den Park begeben und ebenfalls allerlei Pokémon-Entdeckungen machen. Möglicherweise wird PokéPark Kanto zu einer dauerhaften Ausstellung und Aktion. Doch The Pokémon Company wird zu gegebener Zeit weitere, offizielle Details bekannt geben.

Interessanterweise hat sich Nintendo darüber hinaus in Europa die Trademarks zu PokéPark Paldea und PokéPark Kalos gesichert. Trademarks können wie immer alles oder nichts bedeuten. Denkbar scheint aber, und das ist natürlich die Hoffnung der Pokémon-Fans, dass der PokéPark nicht eine Japan-exklusive Veranstaltung bleibt.

„Oh mein Gott, heißt das, dass sie planen, sowohl in Frankreich als auch in Spanien einen Vergnügungspark zu bauen?“, ist ein Fan aus dem Häuschen – in Anlehnung an die Inspirationen zu Paldea und Kalos. So weit sind wir natürlich noch nicht. Wir werden berichten!

via Serebii, Bisafans, Bildmaterial: The Pokémon Company