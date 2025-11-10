Ein Digimon-Spiel und diese weiteren Games verlassen PlayStation Plus in Kürze

Seit dem 4. November erfreuen sich PS-Plus-AbonnentInnen an den neuen Gratis-Spielen des Essential-Abos. Konkret sind ab sofort EA Sports WRC 24, Totally Accurate Battle Simulator und der Indie-Liebling Stray verfügbar.

Weniger gute Nachrichten winken aber im Zuge des zweiten November-Updates, das für den 18. November erwartet wird. So ist das nun mal mit der Rotation im Abo-Programm.

An diesem Tag wird das Extra- und Premium-Angebot aktualisiert. Vor allem die Entfernung von Titeln wie Like a Dragon: Ishin, Travis Strikes Again und Digimon Survive dürfte Japan-Fans enttäuschen. Die Digimon-Marke erfreut sich aktuell an einem Hoch.

Das jüngste Konsolenspiel Digimon Story: Time Stranger kam bei Fans und Medien überaus gut an – auch wir haben eine hohe Meinung vom Rollenspiel. Wer nun von neuem Digimon-Enthusiasmus den Strategie-Ableger „Survive“ nachholen möchte, sollte sich also beeilen.

Mit dem Update verabschieden sich insgesamt sieben Spiele aus der Abo-Bibliothek. Neben Digimon Survive und Like a Dragon: Ishin ist das weiterhin auch Travis Strikes Again: No More Heroes. Die Liste aller Abgänge:

Alternate Jake Hunter: Daedalus – The Awakening of Golden Jazz

Battlefield 5

Digimon Survive

Football Manager 2024 Console Edition

Like a Dragon: Ishin

Synapse

Travis Strikes Again: No More Heroes

