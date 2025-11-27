Internet für einen Tag „beherrschen“ – Entwickler spricht über Vorzüge von Shadowdrops

„Jetzt erhältlich!“ – das sind Worte, die man mit der Ankündigung eines Spiels natürlich mit großer Überraschung und umso größerer Freude hört. Der berühmte „Shadowdrop“ gibt sich im Rahmen von Präsentationen wie Nintendo Direct, State of Play und Co. im öfter die Ehre. Aber warum?

Das verrät Tom Mustaine, Director der Bethesda Game Studios, im Gespräch mit GamesRadar. Das Studio legte dieses Jahr bekanntlich einen erfolgreichen Shadowdrop mit dem Remaster von The Elder Scrolls: Oblivion hin.

„Todd Howard, der Chef, wollte schon lange Shadowdrops einführen, weil es einfach großartig ist, sagen zu können: ‚Hier ist es, holt es euch noch heute!‘ Das ist sehr wertvoll“, so Mustaine. Das ist jedoch nur ein Teil der Erklärung. Denn die andere Hälfte hängt damit zusammen, wie schlecht wir uns alle konzentrieren können.

„Wir haben heutzutage alle eine kurze Aufmerksamkeitsspanne“, erklärt Mustaine. „Da wäre zum Beispiel Grand Theft Auto. Das will ich heute, oder? Es ist also eine interessante Strategie … Ich habe keine Ahnung, was als Nächstes kommt, aber ich hoffe, es war nicht das letzte Spiel. Ich persönlich fand es großartig, das Internet an diesem Tag zu beherrschen und den Leuten genau das zu geben, was sie wollten, sobald wir darüber sprachen. Ich bin ein Fan davon, würde mich aber freuen, wenn mehr Leute das so machen würden.“

