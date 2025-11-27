PlayStation Plus im Dezember mit einem Shooter von Bandai Namco und zwei Bonustiteln

Sony hat das Line-up für PlayStation Plus im Dezember vorgestellt. Essential-Abonnenten dürfen sich dabei auf zusätzliche Bonustitel freuen, ein kleines Weihnachtsgeschenk sozusagen. Statt normalerweise drei Spielen gibt es diesmal fünf an der Zahl.

Das erst in diesem Jahr veröffentlichte Synduality: Echo of Ada (PS5) von Bandai Namco ist für euch vielleicht das interessanteste Spiel im neuen Monat. Ein PvPvE-Extraction-Shooter in Anime-Optik mit damals eher gemischten Wertungen.

Das waren vielleicht keine guten Zutaten für einen Kauf damals? Wir hatten dem Spiel im Februar in unserem Test einen zwar zähen Gameplay-Loop, aber eine fesselnde Welt und Lore nachgesagt. Jetzt könnt ihr Synduality allerdings im Abo ohne weitere Kosten ausprobieren.

Zu den weiteren Spielen im Line-up gehören LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3 (beide nur PS5) The Outlast Trials (PS4, PS5) und der Indie-Hit Neon White (PS4, PS5). „PlayStation Plus“-Abonnenten können ab dem 2. Dezember zugreifen respektive herunterladen.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Synduality: Echo of Ada, Bandai Namco, Game Studio