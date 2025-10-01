Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sollte erst ein Filmchen werden und ist jetzt vorbestellbar

Ryu Ga Gotoku Studio hat in der vergangenen Woche Yakuza Kiwami 3 angekündigt – so weit, so wenig überraschend. Dass das Remake allerdings gleichzeitig von einem völlig neuen Spin-off begleitet, verblüffte Fans dann schon.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties wird für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen. Für PS5 gibt es eine physische Veröffentlichung, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Für Switch 2* gibt es leider nur eine „Game Key Card“-Version. Die PC-Version* ist natürlich auch ein „Code in a box“ – was das Steelbook ausgerechnet hier als Dreingabe sucht, weiß nur Ryu Ga Gotoku.

Jedenfalls war „Dark Ties“ aus Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties anfangs gar nicht als eigenständiges Spiel geplant. Wie Director Ryosuke Horii in einem Interview mit Famitsu erklärte, sollte „Dark Ties“ zunächst lediglich so etwas wie ein Filmchen werden, der zusammen mit Yakuza Kiwami 3 veröffentlicht wird, um die Geschichte von Antagonist Yoshitaka Mine näher zu beleuchten.

Die Chance nutzen

Doch schnell habe man erkannt, dass es sinnvoller sei, diesen Teil auch spielbar zu machen. „Wenn wir seine Geschichte erzählen wollten, wäre es am besten, ihn spielbar zu machen“, so Horii. „Wir dachten, dass dies die Zufriedenheit der Spieler steigern würde, und es war ein Thema, das wir auch ausprobieren wollten. Wir dachten auch: ‚Wenn wir diese Gelegenheit verpassen, werden wir keine weitere Chance bekommen‘, also entschieden wir uns, diesen Weg einzuschlagen.“

Producer Hiroyuki Sakamoto ergänzte, dass Antagonist Mine trotz seiner auf Yakuza 3 beschränkten Rolle bis heute zu den beliebtesten Figuren der Serie gehört. Er rangiere regelmäßig unter den Top fünf in Fan-Votings, was die Entscheidung bekräftigte, ihm ein eigenes Abenteuer zu geben.

„Es wird die ursprüngliche Geschichte von Mine erzählt, dem Antagonisten, der Kiryu im ursprünglichen Yakuza 3 im Weg steht, und es geht darum, wie er beginnt, in die Unterwelt einzutreten, wo sich Intrigen und Verbindungen entfalten“, so Studio-Chef Masayoshi Yokoyama zur Ankündigung.

via VGC, Automaton Media, Famitsu, Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio