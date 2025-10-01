Stellar Blade: Update bringt neue Epiloge und zahlreiche Verbesserungen

Shift Up liefert weiter fleißig Nachschub für den Erfolgshit Stellar Blade. Seit dem 30. September ist das neueste Update live – und das hat es in sich: Spielerinnen und Spieler dürfen sich über gleich drei Epiloge freuen, die auf einem bestimmten Ende der Hauptgeschichte aufbauen. Im Fokus stehen dabei Eve und die Bewohner von Xion, deren Leben nach dem großen Showdown nun noch einmal vertieft erzählt wird.

Neben den neuen Story-Inhalten gab es auch einige praktische Anpassungen. Vor allem PC-Spieler profitieren: Screenshots, die über den Odyssey 3D Hub im Fotomodus gemacht werden, landen nun sauber im vorgesehenen „Screenshots“-Ordner.

Außerdem wurden Bugs in Nebenquests wie „Strange Signal“ gefixt, die zuvor den Fortschritt verhindern konnten. Dazu gesellen sich wie gewohnt kleinere Stabilitäts- und Balance-Updates.

Und kein Ende in Sicht

Schon letzte Woche spendierte ein Update neue Missionen, Musikstücke und sogar ein zusätzliches Kostüm. Shift Up betont immer wieder, dass man noch längst nicht am Ende sei – die Community darf sich also weiter auf stetige Inhalte freuen.

Ob es irgendwann auch größere Story-DLC geben wird, ist noch offen, doch die Hinweise der Entwickler lassen zumindest Raum für Spekulationen. Es wurde allerdings schon bestätigt, dass es in absehbarer Zeit einen Nachfolger geben wird. Stellar Blade ist aktuell für PlayStation 5 und PC via Steam erhältlich.

