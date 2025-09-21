Stellar Blade: Möglicher DLC-Teaser in den sozialen Medien sorgt für Gesprächsstoff

Das südkoreanische Studio Shift Up hat mit einem rätselhaften Bild in den sozialen Medien für neuen Gesprächsstoff rund um Stellar Blade gesorgt. Fans spekulieren, ob sie sich kurzfristig über neue Inhalte freuen dürfen.

Das veröffentlichte Bild zeigt eine düstere Szenerie mit bröckelnden Wänden, einer heruntergekommenen Decke und dem typischen rostrot gefärbten Look, der Fans auch angesichts der kurz bevorstehenden Veröffentlichung eines neuen Serienteils unweigerlich an Silent Hill denken lässt.

Begleitet wird das Bild lediglich von dem Text „in one week…“, einem Sterne-Emoji und dem Hashtag Stellar Blade. Der erste Impuls zu Silent Hill wird darin bekräftigt, dass Silent Hill f am 25. September erscheint. Die besagte „Woche“ würde kurz danach ablaufen. Eine Kooperation mit Silent Hill f etwa …? Bestätigt ist bisher nichts.

Shift Up hält sich bedeckt, kündigte aber unlängst an, die Marke Stellar Blade weiter ausbauen zu wollen. Für das Studio ist Stellar Blade längst ein voller Erfolg. Nach dem Launch auf PlayStation 5 folgte die PC-Version, die in nur drei Tagen über eine Million Mal verkauft wurde.

Gerüchte um eine „Switch 2“-Version machen ebenfalls die Runde, haben sich aber bislang nicht bestätigt. Bekannt ist jedoch, dass Shift Up bereits an einem zweiten Teil arbeitet. Das Sequel zu Stellar Blade soll noch vor 2027 erscheinen.

via Eurogamer, Bildmaterial: Stellar Blade, Sony Interactive Entertainment, Shift Up