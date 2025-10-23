News PS4 PS5 SW2 SWI XBX

Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu würdigen ein starkes Comeback

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Once Upon a Katamari.

  • Once Upon a Katamari (PS5, Xbox Series, Switch) – 8/9/9/8 [34/40]
  • Majogami (Switch 2, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Baby Steps (PS5) – 7/8/8/8 [31/40]
  • Earthion (PS5, Xbox Series, PS4, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]
  • Full Metal Schoolgirl (PS5, Switch 2) – 8/8/7/8 [31/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Once Upon A Katamari, Bandai Namco, Rengame

