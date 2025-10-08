Neue Waffen, neue Story: Ninja Gaiden 4 ist noch nicht erschienen, da winkt der erste DLC

Ninja Gaiden 4 ist noch nicht veröffentlicht, da kündigen Team Ninja, PlatinumGames und Xbox Game Studios bereits den ersten größer angelegten DLC an. Der sei Teil der Deluxe Edition bzw. des Deluxe-Upgrades und soll Anfang 2026 verfügbar werden, wie man im Zuge des offiziellen Xbox Podcasts verkündete.

„The Two Masters“, wie der DLC heißt, gibt beiden Protagonisten – Ryu und Yakumo – neue Waffen an die Hand. Diese sollen die jeweiligen Persönlichkeiten der Figuren unterstreichen und mit einer Vielzahl an spielerischen Möglichkeiten daherkommen.

Während Ryu zu Klingen-besetzten Fäusten greift, vertraut Yakumo auf eine Sense. Darauf deutet jedenfalls das Artwork zum DLC hin, das Ihr Euch unterhalb des Artikels ansehen könnt. Viel spannender: Neben der Waffen winken auch neue Story-Inhalte.

„Diese spielen nach den Ereignissen des Basisspiels und entfalten sich aus der Perspektive beider Charaktere. Zusätzlich zu den Story-Inhalten wird es auch Herausforderungen nach dem Spiel geben, die unabhängig von den Ninja-Prüfungen des Basisspiels existieren“, erklärt „Team NINJA“-Director Masakazu Hirayama.

Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober für Xbox Series, PS5 und PCs sowie Xbox Cloud und ist bereits am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar. Für PS5 und Xbox Series gibt es eine Handelsversion, die ihr euch bei Amazon* vorbestellen könnt.

Das besagte Artwork:

